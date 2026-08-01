OM, OL, Real Madrid : la bataille s’intensifie pour le gros coup argentin !

À la recherche de renforts capables d’apporter une réelle plus-value, l’OM aurait coché le nom de Franco Mastantuono. Le Real Madrid pourrait ouvrir la porte à un prêt, mais Marseille devra composer avec une sérieuse concurrence.

Le Real Madrid cherche une solution pour Mastantuono

Le mercato estival s’annonce délicat à gérer pour l’OM, contraint d’assainir ses finances grâce à plusieurs ventes. Malgré ce contexte, Bruno Genesio attend encore des renforts et ne serait pas opposé à l’arrivée de joueurs prêtés.

Une formule qui pourrait convenir au Real Madrid. Selon les informations relayées par Foot01, le club espagnol cherche une porte de sortie temporaire à Franco Mastantuono afin de lui permettre de poursuivre sa progression.

L’OM et l’OL sur les rangs

D’après Nicolò Schira, l’OM fait partie des clubs intéressés par le milieu offensif argentin. L’OL, l’AS Monaco, la Fiorentina et River Plate seraient également attentifs à sa situation. La direction phocéenne devra donc se montrer convaincante pour boucler ce dossier.

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Lyon connaît déjà ce type d’opération avec le Real Madrid, après avoir obtenu le prêt d’Endrick la saison passée. Une prise en charge partielle du salaire de Mastantuono par le club madrilène pourrait faciliter un nouveau mouvement vers la Ligue 1.

Un temps de jeu à gagner à Marseille

La concurrence reste particulièrement forte au Real Madrid, où José Mourinho ne compterait pas encore pleinement sur le natif d’Azul. À seulement 18 ans, Mastantuono avait notamment révélé avoir écarté le PSG avant de rejoindre la Maison Blanche.

À Marseille, l’Argentin pourrait bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent dans un environnement exigeant. L’OM tient donc une piste séduisante, mais l’intérêt de plusieurs concurrents oblige le club phocéen à avancer rapidement.