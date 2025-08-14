ASSE Mercato : Horneland ne ferme pas la porte à des arrivées et sécurise Stassin et Davitashvili
Real Madrid : Franco Mastantuono révèle avoir recalé le PSG et rend hommage à Lionel Messi

William Tertrin
14 août 2025

Officiellement nouveau joueur du Real Madrid, Franco Mastantuono a été présenté ce jeudi devant les médias. Découvrez ses principales déclarations ci-dessous.

Nouveau joueur du Real Madrid, Franco Mastantuono a livré ses premières impressions devant les médias ce jeudi. Le jeune ailier argentin, qui fête ses 18 ans ce jour, est revenu sur son arrivée, le rôle déterminant de Xabi Alonso dans sa décision, l’intérêt du PSG, sa polyvalence sur le terrain et son admiration pour Lionel Messi. Voici ses principales déclarations.

Son arrivée

« Je remercie beaucoup les supporters pour leur affection. Quand ça s’est produit et que c’est devenu officiel, j’étais encore à River et j’avais la tête à River. Mais dès que je suis arrivé ici, mon attention s’est tournée vers ce grand club ».

Le rôle de Xabi Alonso

« J’avais déjà parlé avec Xabi, il m’a appelé, c’était très important pour moi qu’il me témoigne cette confiance. C’était privé, mais cela m’a donné beaucoup de confiance qu’il m’appelle, ça a beaucoup compté ».

L’intérêt du PSG

« Il est vrai qu’il y a eu des discussions, je remercie Luis Enrique pour notre conversation. Mais j’ai finalement choisi Madrid ».

Sa position

« Je vais faire tout mon possible pour aider l’équipe, quelle que soit la position choisie par l’entraîneur. Je suis là pour aider, même si je suis plus habitué à jouer à droite, en retrait. Mais où que je joue, mon intention est d’aider. Quelle que soit la décision de l’entraîneur, elle sera bonne pour aider l’équipe ».

Son meilleur joueur du monde

« Pour moi, c’est Messi, je suis Argentin et pour moi, c’est lui le meilleur ».

Propos rapportés par Real France.

