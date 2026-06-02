Alors qu’un départ de Gonçalo Ramos semble inévitable, le PSG tient son remplaçant… pour une très courte durée.

Le PSG n’a pas attendu l’ouverture officielle du mercato pour lancer ses grandes manœuvres. Après une saison marquée par de nombreux succès, le club parisien souhaite encore renforcer son effectif afin de conserver son statut parmi les meilleures équipes européennes. Mais avant de recruter, plusieurs dossiers sensibles doivent être réglés, notamment en attaque.

Gonçalo Ramos vers un départ

Selon l’insider Djamel, Gonçalo Ramos se rapprocherait sérieusement d’un départ cet été. L’attaquant portugais n’a jamais réellement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique malgré des statistiques honorables.

Toujours selon cette source, son agent Jorge Mendes aurait déjà commencé à sonder plusieurs clubs afin de trouver une nouvelle destination à son joueur. Un départ qui ouvrirait naturellement la voie à l’arrivée d’un nouveau renfort offensif dans les semaines à venir.

Le chantier offensif pourrait ne pas s’arrêter là. Kang-In Lee continue d’attirer l’attention de plusieurs clubs étrangers grâce à sa polyvalence et à ses qualités techniques. Même si aucun départ n’est acté à ce stade, le Sud-Coréen fait partie des joueurs dont la situation sera surveillée de près tout au long du mercato. En cas d’offre importante, le PSG pourrait être amené à réfléchir.

Kolo Muani de retour… avant un nouveau départ ?

Le cas de Randal Kolo Muani est probablement le plus révélateur des intentions parisiennes. Prêté cette saison, l’international français doit revenir au PSG dans les prochaines semaines. Pourtant, ce retour ne devrait être qu’une simple étape administrative. Toujours d’après Djamel, Luis Enrique ne compte toujours pas sur l’ancien attaquant de Francfort pour la saison prochaine. Le club travaille donc activement sur une nouvelle solution de sortie. La Juventus, déjà intéressée par le joueur lors des précédentes fenêtres de transfert, suivrait encore attentivement sa situation.

Les dirigeants italiens pourraient revenir à la charge afin de tenter de finaliser un accord qui n’avait pas abouti précédemment. Ces différents mouvements expliquent pourquoi le PSG multiplie actuellement les pistes offensives sur le marché. Avec le probable départ de Gonçalo Ramos, les incertitudes autour de Kang-In Lee et la volonté de se séparer définitivement de Kolo Muani, le secteur offensif pourrait être l’un des plus remaniés de l’effectif parisien. Le départ de l’ancien buteur du FC Nantes pourrait être rapidement compensé. D’après Foot Mercato, le PSG est la destination favorite d’Eli Kroupi. L’attaquant de Bournemouth rêve de jouer à Paris malgré d’autres courtisans. Son prix de départ est fixé à 100 millions d’euros.