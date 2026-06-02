Le nouveau directeur sportif de l’OM Grégory Lorenzi serait tout proche de frapper un premier grand coup en vue du mercato estival.

Le mercato marseillais commence à s’accélérer. Alors que l’OM prépare une intersaison capitale pour son avenir, plusieurs dossiers importants sont déjà en train de se décanter en coulisses. Parmi eux figure celui de Geoffrey Kondogbia. Arrivé à Marseille avec un statut de cadre expérimenté, l’international centrafricain pourrait bientôt tourner la page olympienne après deux saisons contrastées sous les couleurs marseillaises.

Sunderland passe à l’offensive

Selon les informations de Média Foot confirmées par La Marseillaise, Sunderland est désormais très bien placé pour accueillir le milieu de terrain marseillais. Une tendance déjà évoquée ces derniers jours et qui semble se renforcer au fil des heures. Le club anglais, récemment promu en Premier League, souhaite apporter de l’expérience à son effectif afin de relever le défi du maintien. Dans cette optique, le profil de Kondogbia est particulièrement apprécié.

Son vécu au plus haut niveau, sa puissance physique et sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles au milieu de terrain constituent des atouts majeurs pour la formation anglaise. L’un des éléments qui rapproche davantage le joueur de Sunderland concerne l’aspect financier.

D’après de nouvelles révélations de Média Foot, le club anglais aurait proposé à Geoffrey Kondogbia une rémunération de 110 000 euros par semaine. Un montant légèrement supérieur à celui qu’il percevait à Marseille. À l’OM, le milieu de terrain émargeait à un peu plus de 100 000 euros hebdomadaires, soit environ 5,4 millions d’euros par saison. Cette différence n’est pas énorme, mais elle s’ajoute à la perspective de découvrir ou retrouver la Premier League dans un projet qui lui offrirait un rôle important.

L’OM veut baisser sa masse salariale

Du côté marseillais, un départ de Kondogbia ne semble pas susciter beaucoup de résistance. Bien au contraire. L’OM cherche à alléger sa masse salariale tout en remodelant son effectif pour répondre aux ambitions du prochain entraîneur et aux exigences de la saison à venir. Le départ d’un joueur bénéficiant d’un salaire conséquent permettrait de dégager une marge de manœuvre précieuse pour les futurs recrutements.

Pour Grégory Lorenzi, récemment installé dans ses nouvelles fonctions, ce dossier pourrait constituer l’une des premières opérations majeures de son mandat. Une vente qui faciliterait ensuite l’arrivée de nouveaux profils ciblés pour renforcer l’effectif olympien. Si aucun accord définitif n’a encore été officialisé, les signaux convergent de plus en plus vers une issue favorable pour Sunderland. Les prochaines semaines pourraient ainsi marquer la fin de l’aventure marseillaise de Geoffrey Kondogbia.