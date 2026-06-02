Premier à avoir lancé la rumeur Pierre Sage à Crystal Palace ce week-end, John Harriott affirme que le dossier est déjà bouclé !

L’information a de quoi surprendre et doit être prise avec des pincettes. Alors que Pierre Sage est censé incarner le projet sportif du RC Lens, son nom est désormais associé avec insistance à Crystal Palace. À l’origine de cette rumeur, John Harriott, qui se présente comme un agent actif depuis plus de trente ans dans le football anglais. Déjà premier à avoir évoqué l’intérêt du club londonien pour l’ancien entraîneur lyonnais ce week-end, il va désormais beaucoup plus loin. Selon ses affirmations, le dossier serait tout simplement finalisé.

Un accord annoncé comme totalement bouclé !

D’après John Harriott, Crystal Palace aurait déjà obtenu l’accord définitif de Pierre Sage. L’entraîneur français aurait signé un contrat de trois ans avec la formation de Premier League. L’information la plus marquante concerne les conditions financières du deal. Toujours selon cette même source, Pierre Sage percevrait un salaire environ trois fois supérieur à celui négocié avec le RC Lens !

Mais ce n’est pas tout. Le technicien aurait également reçu des garanties importantes concernant le prochain mercato estival. Crystal Palace préparerait en effet une campagne de recrutement particulièrement ambitieuse avec l’objectif de franchir un nouveau cap en Premier League.

Le RC Lens dans l’attente de confirmations

Pour l’instant, aucune confirmation officielle n’est venue ni du RC Lens ni de Crystal Palace. Le dossier reste donc à prendre avec prudence malgré l’assurance affichée par John Harriott. Du côté lensois, un départ aussi rapide de Pierre Sage constituerait un énorme coup dur. Le club artésien a construit une partie de sa stratégie estivale autour de son nouvel entraîneur et d’un projet censé s’inscrire dans la durée. Les prochaines heures seront donc déterminantes. Si les rumeurs venues d’Angleterre se confirment, le RC Lens pourrait être contraint de repartir immédiatement à la recherche d’un nouvel entraîneur avant même le lancement officiel de la préparation estivale.

John Harriott va même jusqu’à annoncer un calendrier précis. Selon lui, Crystal Palace devrait officialiser la nomination de Pierre Sage avant la fin de la semaine. Une affirmation forte qui ne demande désormais qu’à être confirmée ou démentie par les différentes parties concernées. En attendant, cette rumeur continue de faire énormément réagir, tant à Lens qu’en Angleterre. Si elle se concrétise, elle pourrait bien constituer l’un des plus gros rebondissements de ce début de mercato estival.