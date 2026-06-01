Si Pierre Sage est cité du côté de Liverpool, les supporters du RC Lens ne semblent pas craindre un départ estival du coach des Sang et Or.

Le nom de Pierre Sage circule depuis plusieurs jours sur le futur banc de Liverpool. Le technicien du RC Lens ferait partie des profils étudiés par les dirigeants des Reds dans leur réflexion sur l’après-Arne Slot. Une reconnaissance importante pour un entraîneur dont le travail continue d’être salué. Mais du côté du RC Lens, cette hypothèse ne semble pas provoquer de panique.

Les supporters voient Sage rester au RC Lens

But! a demandé aux supporters sang et or s’ils craignaient un départ de Pierre Sage vers Liverpool. Le résultat est particulièrement clair : 71,4 % des votants ont répondu non, contre seulement 28,6 % qui estiment qu’un départ reste possible. Un écart significatif qui traduit la confiance des supporters dans la capacité du club à conserver son entraîneur. Il faut dire que plusieurs éléments jouent en faveur du RC Lens. Pierre Sage est encore au début de son projet en Artois et bénéficie d’une forte adhésion en interne. Son travail auprès de l’effectif et sa capacité à faire progresser le groupe sont régulièrement mis en avant.

Iraola favori à Liverpool

Par ailleurs, les dernières tendances venues d’Angleterre placent davantage Andoni Iraola parmi les favoris pour prendre les commandes de Liverpool. L’entraîneur de Bournemouth disposerait même d’une longueur d’avance dans ce dossier. De quoi renforcer l’optimisme des supporters lensois. Même si voir le nom de leur entraîneur associé à un géant européen constitue une forme de reconnaissance, la majorité d’entre eux ne croit visiblement pas à un départ cet été. À ce stade, le premier verdict populaire est donc sans appel : les fans du RC Lens restent convaincus que Pierre Sage sera toujours sur le banc sang et or au coup d’envoi de la prochaine saison.