À LA UNE DU 1 JUIN 2026
[11:15]Stade Rennais Mercato : après Thomasson, un accord trouvé avec deux joueurs !
[10:50]RC Lens : ça chauffe entre Sage et un autre club de Premier League que Liverpool !
[10:30]OM Mercato : qui va rester, qui va partir ? Le plan XXL de Lorenzi a fuité !
[10:10]ASSE : Kilmer Sports prépare un grand ménage, Perrin, Soucasse et Rustem bientôt virés ?
[09:50]RC Lens : le nouveau maillot domicile dévoilé !
[09:30]RC Lens : un premier verdict est tombé pour Pierre Sage à Liverpool
[09:00]PSG Mercato : Marquinhos remplacé par un héros malheureux de la finale de la Ligue des Champions ?
[08:00]OM : un privilège pour Lorenzi accordé grâce au RC Lens ?
[07:00]ASSE, Stade Rennais, LOSC Mercato : une piste commune en L2 prête à filer à l’anglaise ?
[00:00]FC Barcelone : Inés Garcia, la nouvelle compagne de Lamine Yamal fait déjà polémique

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : un premier verdict est tombé pour Pierre Sage à Liverpool

Par Bastien Aubert - 1 Juin 2026, 09:30
💬 Commenter
Pierre Sage (RC Lens)

Si Pierre Sage est cité du côté de Liverpool, les supporters du RC Lens ne semblent pas craindre un départ estival du coach des Sang et Or.

Le nom de Pierre Sage circule depuis plusieurs jours sur le futur banc de Liverpool. Le technicien du RC Lens ferait partie des profils étudiés par les dirigeants des Reds dans leur réflexion sur l’après-Arne Slot. Une reconnaissance importante pour un entraîneur dont le travail continue d’être salué. Mais du côté du RC Lens, cette hypothèse ne semble pas provoquer de panique.

Les supporters voient Sage rester au RC Lens 

But! a demandé aux supporters sang et or s’ils craignaient un départ de Pierre Sage vers Liverpool. Le résultat est particulièrement clair : 71,4 % des votants ont répondu non, contre seulement 28,6 % qui estiment qu’un départ reste possible. Un écart significatif qui traduit la confiance des supporters dans la capacité du club à conserver son entraîneur. Il faut dire que plusieurs éléments jouent en faveur du RC Lens. Pierre Sage est encore au début de son projet en Artois et bénéficie d’une forte adhésion en interne. Son travail auprès de l’effectif et sa capacité à faire progresser le groupe sont régulièrement mis en avant. 

Iraola favori à Liverpool

Par ailleurs, les dernières tendances venues d’Angleterre placent davantage Andoni Iraola parmi les favoris pour prendre les commandes de Liverpool. L’entraîneur de Bournemouth disposerait même d’une longueur d’avance dans ce dossier. De quoi renforcer l’optimisme des supporters lensois. Même si voir le nom de leur entraîneur associé à un géant européen constitue une forme de reconnaissance, la majorité d’entre eux ne croit visiblement pas à un départ cet été. À ce stade, le premier verdict populaire est donc sans appel : les fans du RC Lens restent convaincus que Pierre Sage sera toujours sur le banc sang et or au coup d’envoi de la prochaine saison.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot