Le RC Lens a officialisé a renouvellement de sa collaboration avec Auchan, partenaire fidèle et historique du club, pour les cinq prochaines saisons.

Le RC Lens vient de sécuriser un partenaire majeur pour les années à venir. Dans un contexte où la stabilité économique est devenue un enjeu central pour les clubs français, les Sang et Or ont officialisé la prolongation de leur collaboration avec Auchan pour cinq saisons supplémentaires. Une excellente nouvelle pour le club artésien, qui s’assure le soutien d’un acteur historique de son développement.

Une histoire qui dure depuis près de 50 ans

Partenaire emblématique du Racing, Auchan accompagne le club lensois depuis près d’un demi-siècle. Une fidélité rare dans le football moderne. Depuis 2016, le groupe nordiste occupe même une place privilégiée en apparaissant sur la face avant du maillot lensois en qualité de partenaire majeur. Cette nouvelle prolongation confirme la solidité des liens entre deux institutions profondément attachées au territoire des Hauts-de-France.

Au-delà de l’aspect commercial, le RC Lens et Auchan mettent en avant une relation construite autour de valeurs communes. Durant cette décennie de collaboration, le club a retrouvé la Ligue 1, disputé la Ligue des champions et remporté récemment la première Coupe de France de son histoire. Une période de croissance qui a renforcé encore davantage les liens entre les deux parties.

Un signal fort pour l’avenir

Benjamin Parrot, directeur général du Racing, n’a pas caché sa satisfaction : « Nous sommes particulièrement heureux de voir ce partenariat se prolonger pour les cinq prochaines saisons et s’inscrire une nouvelle fois dans la durée. Nous avons fait le choix de la fidélité, une valeur cardinale du Racing. »

Le dirigeant lensois insiste également sur le fait que cette prolongation ne repose pas uniquement sur les performances sportives : « Cette prolongation n’est pas guidée par les seuls résultats sportifs. Elle repose avant tout sur la qualité des relations humaines entretenues depuis de nombreuses années, sur un attachement sincère au territoire et sur l’implication quotidienne de celles et ceux qui font vivre ce partenariat. » Dans une période où de nombreux clubs français cherchent à sécuriser leurs revenus face aux incertitudes économiques du football, ce type d’engagement sur le long terme représente un atout considérable.