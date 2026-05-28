Stade Rennais Mercato : la première recrue de l’été officialisée !

Adrien Thomasson est officiellement la première recrue estivale du Stade Rennais.

Attendu depuis son départ du RC Lens, c’est désormais officiel : Adrien Thomasson rejoint librement le Stade Rennais. Le club Rouge et Noir a officialisé ce jeudi la signature du milieu de terrain français de 32 ans. L’ancien joueur du FC Nantes a signé un contrat de trois avec le dernier sixième de Ligue 1, soit jusqu’en juin 2029.

Thomasson est officiellement Rennais !

« Adrien Thomasson est Rouge et Noir ! Le milieu de terrain de 32 ans s’est engagé avec le Stade Rennais F.C. jusqu’en 2029. L’homme aux plus de 400 matchs professionnels retrouve une terre où il s’est déjà épanoui. Meilleur passeur de L1, capitaine du RC Lens dauphin (2 fois) du PSG, et vainqueur de la Coupe de France, Adrien Thomasson sort d’un bail de trois ans accompli dans le Pas-de-Calais. Une aventure en Sang et Or qui n’a fait que confirmer toute l’influence que le métronome peut avoir dans un collectif. Des performances de très haut niveau qu’il doit à une capacité exceptionnelle d’avaler les kilomètres », peut-on lire sur le communiqué du club breton.