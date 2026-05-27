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FRANCE

Abdulhamid sauvé in extremis

Par Wladimir DELCROS - 27 Mai 2026, 16:16
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Coup de tonnerre à Lens : Abdulhamid sauvé in extremis, la Coupe du monde relancée

Abdulhamid sauvé in extremis

Grosse frayeur pour Saud Abdulhamid, victime d’un cambriolage à Amsterdam, mais la situation s’est complètement inversée : le latéral du RC Lens a récupéré un passeport et pourra bien disputer la Coupe du monde 2026.

Le feuilleton aura fait trembler la Maison Sang et Or ainsi que la sélection saoudienne. Alors qu’il assistait à un mariage aux Pays-Bas, Saud Abdulhamid a vu ses effets personnels dérobés lors d’un cambriolage, dont son précieux passeport, compromettant son départ pour rejoindre la sélection saoudienne déjà en stage aux États-Unis. La tension était à son comble, le dossier restait suspendu, et la Coupe du monde semblait s’éloigner pour le défenseur lensois.

La Fédération saoudienne et l’ambassade à la manœuvre

La réaction n’a pas tardé. La Fédération saoudienne de football s’est immédiatement mobilisée, épaulée par l’ambassade d’Arabie saoudite à Amsterdam, pour régulariser le dossier administratif. Selon les informations de FootMercato, les autorités ont œuvré en urgence pour délivrer à Abdulhamid un nouveau passeport et le visa indispensable. Ce mercredi, le joueur a confirmé sur ses réseaux sociaux la résolution du problème et a remercié officiellement les intervenants. La réalité est tout autre désormais : la menace d’un forfait s’est envolée.

Le RC Lens et l’Arabie saoudite peuvent souffler avant le Mondial

Déterminé à défendre les couleurs de son pays, Abdulhamid affiche désormais une motivation intacte pour la suite. Un soulagement pour le club artésien, qui compte sur son latéral (2 buts, 5 passes décisives cette saison en Ligue 1) et pour la sélection saoudienne, engagée dans un Groupe H relevé avec l’Espagne, l’Uruguay et le Cap-Vert. L’épisode aura tenu tout le monde en haleine, mais la bonne nouvelle est tombée : la Coupe du monde s’ouvre à nouveau pour Saud Abdulhamid et les siens.

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