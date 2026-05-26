Mercato : un ancien du RC Lens met un vent à l’OM et au LOSC

Anis Hadj Moussa, révélation de Feyenoord, ne devrait pas quitter Rotterdam cet été malgré les convoitises grandissantes de l’OM et du LOSC.

L’avenir d’Anis Hadj Moussa semble désormais s’écrire du côté de Feyenoord. Selon des informations d’Africa Foot, l’ailier algérien de 23 ans est considéré comme un élément clé du projet rotterdamois et ne devrait pas être vendu lors du prochain mercato estival.

Révélation de la saison aux Pays-Bas, le joueur formé au RC Lens a franchi un cap important sous le maillot de Feyenoord, au point de s’imposer comme l’un des principaux dynamiteurs offensifs de l’effectif (14 buts et 7 passes dé cette saison). Ses performances ont naturellement attiré l’attention de nombreux clubs européens, notamment en Premier League, mais aussi en Ligue 1.

L’OM et le LOSC séduits par son profil

En France, deux clubs suivaient particulièrement de près l’évolution du joueur : l’OM et le LOSC Lille.

Du côté de l’OM, la piste Hadj Moussa a été régulièrement évoquée ces derniers mois, avec des prises de renseignements et des premiers contacts exploratoires. Le profil du joueur — rapide, technique et capable de déséquilibrer sur les ailes — correspondait aux besoins identifiés par la direction marseillaise pour renforcer son secteur offensif.

Le LOSC, de son côté, s’était également positionné sur le dossier, après avoir déjà manifesté un intérêt lors de précédents mercatos. Lille voyait en lui un renfort potentiel pour son animation offensive, capable d’apporter de la percussion et de la créativité sur les côtés.

Feyenoord ferme la porte à un départ

Malgré cet intérêt croissant, la position de Feyenoord est claire : le club néerlandais n’envisage pas de transfert cet été. La direction sportive considère Hadj Moussa comme un joueur « intouchable », essentiel dans la perspective d’une saison européenne ambitieuse, notamment en Ligue des champions.

Sous contrat longue durée et auteur de statistiques solides cette saison, l’international algérien s’est imposé comme un cadre de l’effectif. En interne, seule une offre jugée « exceptionnelle » pourrait éventuellement faire évoluer la situation.

« Anis Hadj Moussa reste à Feyenoord pour le moment et ne pense pas à un départ. La qualification en Ligue des champions représente un énorme défi pour lui et il veut absolument vivre cette aventure avec le club. Toute sa concentration est tournée vers la saison prochaine et sa progression. Le club considère Hadj Moussa comme un élément non transférable actuellement. Feyenoord veut garder ses cadres pour rester compétitif en Ligue des champions. Il n’y a aucune volonté d’ouvrir des discussions pour un transfert, sauf en cas d’offre financière totalement exceptionnelle », a confié une source proche du joueur pour Africa Foot.

Une ascension fulgurante en Europe

Arrivé relativement discrètement à Feyenoord, Anis Hadj Moussa a rapidement transformé l’essai. Ses performances régulières en Eredivisie et sur la scène européenne ont confirmé son potentiel, faisant de lui l’un des jeunes attaquants les plus suivis du championnat néerlandais.

Alors que plusieurs clubs restent à l’affût, le joueur, lui, semble déterminé à poursuivre sa progression à Rotterdam, où il dispose d’un temps de jeu important et d’un rôle central dans le projet sportif.