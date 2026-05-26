FC Nantes : Waldemar Kita a donné une réponse pour le retour de Michel Der Zakarian

Alors que le dossier Olivier Pantaloni est au point mort depuis plusieurs semaines, la piste Michel Der Zakarian ne devrait pas se concrétiser au FC Nantes.

Trois semaines après l’échec des négociations avec Olivier Pantaloni, le flou reste total autour du futur entraîneur du FC Nantes. Une situation qui commence à sérieusement agacer les supporters nantais, déjà inquiets après une saison extrêmement compliquée et une relégation en Ligue 2.

Sur X, le journaliste et observateur du club Emmanuel Merceron a pointé du doigt l’immobilisme de la direction nantaise : « Déjà 3 semaines que Pantaloni et les Kita ont mis fin aux négo ! 3…. Semaines…… ! Impréparation. » Un message qui traduit la nervosité grandissante autour du projet sportif porté par Waldemar Kita.

Depuis plusieurs jours, le nom de Michel Der Zakarian revient avec insistance dans les discussions. Libre et très apprécié d’une partie du public nantais, l’ancien défenseur et coach du club semblait représenter une option crédible pour relancer les Canaris après la descente.

Waldemar Kita ne veut pas de MDZ

Mais là encore, la tendance est loin d’être positive. Interpellé sur les réseaux sociaux concernant une éventuelle prise de contact de Der Zakarian, Emmanuel Merceron a été très clair : « Le père n’en veut pas ». Une phrase courte, mais lourde de sens, qui viserait directement Waldemar Kita.

Les relations entre Kita et Der Zakarian ont toujours été compliquées. Lors du précédent passage du technicien franco-arménien à Nantes, les tensions avec le président avaient marqué la fin de leur collaboration.

Der Zakarian plutôt à Metz ?

Cependant, la piste Der Zakarian s’est considérablement refroidie ces derniers jours. Certains médias évoquent même un intérêt plus concret du FC Metz pour l’ancien entraîneur de Montpellier et Brest.

Du côté de la Beaujoire, l’incertitude continue donc de régner. Après les refus ou éloignements de plusieurs profils comme Olivier Pantaloni ou Michel Der Zakarian, Waldemar Kita et son fils Franck peinent toujours à trouver l’homme capable de reconstruire le club et de ramener rapidement Nantes en Ligue 1.