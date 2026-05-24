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FRANCE

FC Nantes : un bouc émissaire des supporters fait ses adieux

Par Bastien Aubert - 24 Mai 2026, 16:00
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Nicolas Cozza (FC Nantes)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Dans le dur pendant la première partie de la saison, au FC Nantes, Nicolas Cozza (27 ans) a quitté la Maison Jaune après avoir su relevé la tête.

L’heure des séparations commence déjà au FC Nantes. Après une saison extrêmement compliquée conclue par une relégation, plusieurs joueurs arrivent au bout de leur aventure chez les Canaris. Et cette fois, c’est Nicolas Cozza qui a officiellement annoncé son départ à travers un message très fort adressé aux supporters nantais.

Deux ans et demi de combat au FC Nantes

Prêté une nouvelle fois cette saison par le VfL Wolfsburg sans option d’achat, Cozza aura finalement passé deux ans et demi sous les couleurs nantaises. Longtemps critiqué durant la première partie de saison, le défenseur avait pourtant réussi à relever la tête au fil des mois, devenant l’un des joueurs les plus combatifs dans la lutte pour le maintien.

Dans son message d’adieu, Nicolas Cozza n’a pas caché sa tristesse après la descente du club. « J’ai passé 2 ans et demi à me battre et à défendre les couleurs du FC Nantes. J’ai tout donné, mais malheureusement ça n’a pas suffi. » Avant d’ajouter : « Je suis sincèrement triste de voir ce si grand club descendre. »

Un attachement sincère au club

Le défenseur français a également tenu à remercier tout l’environnement nantais :

  • les supporters
  • ses coéquipiers
  • les entraîneurs
  • les salariés du club

Avec un dernier message plein d’émotion : « Je vous souhaite de retrouver l’élite rapidement […] ce club et ses supporters le méritent. » Ce départ symbolise aussi la fin d’un cycle au FC Nantes après une saison très difficile sportivement. Plusieurs cadres devraient quitter la Maison Jaune cet été, alors que le club prépare désormais sa reconstruction en Ligue 2.

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