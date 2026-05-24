Arrivé à Levante après avoir été limogé du FC Nantes cet hiver, Luis Castro a réussi le miracle de maintenir le club espagnol en Liga. Une nouvelle preuve de l’incompétence des Kita ?

Viré du banc du FC Nantes durant l’hiver, Luis Castro a rapidement rebondi du côté de Levante. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son passage en Liga tourne aujourd’hui à la démonstration. Arrivé dans une situation quasiment désespérée, le technicien portugais a réussi l’impensable : maintenir Levante dans l’élite espagnole alors que le club accusait encore six points de retard sur le premier non-relégable à son arrivée ! Un exploit qui fait énormément réagir en France… et particulièrement à Nantes.

Les Kita ridiculisés par Castro

Emmanuel Merceron n’a d’ailleurs pas mâché ses mots après le maintien validé par Levante malgré une défaite lors de la dernière journée face au Real Betis. « Luis Castro s’est maintenu, exploit inouï… il aura fait descendre 0 club cette saison. Waldemar Kita ne connaît définitivement rien au football », a-t-il lancé sur X.

Une sortie particulièrement brutale qui reflète le sentiment grandissant chez de nombreux supporters du FC Nantes depuis plusieurs mois. Un football séduisant loin des critiques nantaises Au-delà du simple maintien, plusieurs observateurs soulignent également le style de jeu proposé par Levante sous les ordres de Castro.

Selon Merceron, le club espagnol pratiquait un football attractif et cohérent, à des années-lumière des énormes difficultés offensives affichées cette saison par Nantes. Ce maintien obtenu avec la 16e place finale renforce forcément les regrets autour du choix effectué par les dirigeants nantais cet hiver.

Depuis plusieurs années, la gestion sportive de Waldemar Kita est régulièrement pointée du doigt par les supporters du FC Nantes. Et ce nouvel épisode risque encore d’alimenter les critiques autour des décisions prises par la direction des Canaris. Pendant ce temps, Luis Castro, lui, vient peut-être de signer la plus belle opération de sa carrière.