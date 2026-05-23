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FRANCE

FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé leur quatrième signature de l’été !

Par Fabien Chorlet - 23 Mai 2026, 19:00
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Franck et Waldemar Kita

Sacha Ziani, le fils de Stéphane, devrait prolonger son contrat d’une saison supplémentaire avec le FC Nantes.

Les prolongations pleuvent au FC Nantes. Après Frédéric Guilbert, Alexis Mirbach et Sékou Doucouré, une quatrième prolongation se profilerait du côté de la Jonelière en l’espace de quelques jours.

Sacha Ziani va aussi rempiler avec le FCN

Selon Ouest-France, Sacha Ziani devrait, lui aussi, prolonger son aventure avec les Canaris. En fin de contrat cet été, le fils de Stéphane Ziani serait parti pour signer une saison supplémentaire avec son club formateur, soit jusqu’en juin 2027.

Cette saison, Sacha Ziani a disputé 24 matchs avec l’équipe réserve du FC Nantes pour un but et quatre passes décisives. Toujours d’après Ouest-France, le joueur de 22 ans devrait reprendre l’entraînement avec le groupe professionnel dès cet été.

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