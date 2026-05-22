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FRANCE

FC Nantes : Kombouaré aurait dit oui aux Kita ! 

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 11:00
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Antoine Kombouaré (Paris FC)

Entraîneur méritant du Paris FC, Antoine Kombouaré ne sait pas de quoi son avenir sera fait à l’intersaison. Le FC Nantes pourrait-il retenter sa chance ?

Antoine Kombouaré n’était pas si loin d’un retour au FC Nantes. Approché cet hiver par les Kita après l’éviction de Luis Castro, l’entraîneur kanak avait finalement décliné la proposition des Canaris. 

La famille de Kombouaré l’a éloigné du FC Nantes 

Une décision qui avait été interprétée comme un refus catégorique de replonger dans le contexte brûlant nantais. Mais la réalité serait bien différente. Dans des déclarations très fortes, Kombouaré a reconnu qu’il était en réalité prêt à revenir une troisième fois sur le banc du FC Nantes. Ce sont surtout ses proches qui l’en auraient dissuadé. 

« Je n’ai jamais eu d’agent quand j’étais joueur, ni aujourd’hui en tant qu’entraîneur. Les seules personnes qui me conseillent sont mon épouse, mon fils et ma fille, a confié l’actuel coach du Paris FC sur les ondes de RMC Sport, avant de révéler les discussions familiales qui ont changé sa décision. Ils m’ont dit : “Papa, ne vas pas là-bas. Tu vas ailleurs, partout où tu veux mais pas ici.” Ils ne voulaient pas me voir en difficulté physiquement, surtout pas. »

« Moi, je n’étais pas contre d’y aller

Une confession qui en dit long sur le climat extrêmement tendu qui entourait alors le FC Nantes. Car malgré les difficultés du club, Kombouaré n’avait pas fermé la porte émotionnellement. Bien au contraire. « Moi, je n’étais pas contre d’y aller. Si je m’écoute, c’est mon club de cœur. Même pour la troisième fois, j’y reviens. Je ne voulais pas voir ce club descendre en Ligue 2 », a-t-il soufflé. 

Des mots forts qui risquent forcément de toucher une partie des supporters du FC Nantes, restés très attachés à celui qui avait réussi l’exploit de maintenir le club avant de remporter la Coupe de France en 2022. Finalement, Kombouaré a choisi de rejoindre le Paris FC le 23 février dernier. Et le pari s’est révélé payant. Sous ses ordres, le promu francilien a totalement redressé la barre avec un bilan solide de six victoires, trois matches nuls et seulement deux défaites sur les onze dernières rencontres, terminant finalement à une prometteuse 11e place. Le FC Nantes peut avoir de gros regrets. 

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