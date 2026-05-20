Alors que le FC Nantes se remet difficilement de sa relégation en Ligue 2, Waldemar et Franck Kita s’activent à la tête du club.

Le FC Nantes continue de réorganiser ses différentes sections en pleine période de transition. Alors que le club sort d’une saison mouvementée et cherche à stabiliser son projet global, la direction menée par Waldemar et Franck Kita a bouclé un accord important en interne.

Picard remplacera Chabot chez les féminines

Selon Ouest-France, le FC Nantes et Nicolas Chabot ont trouvé un terrain d’entente pour une résiliation à l’amiable de la dernière année de son contrat à la tête de l’équipe féminine. Une séparation qui marque la fin d’un cycle de trois saisons particulièrement marquantes pour le technicien. Dans la foulée, la direction du FC Nantes n’a pas tardé à réagir puisque Pierre-Alain Picard est pressenti pour prendre la succession sur le banc des féminines.

Pilar Khoury devrait l’accompagner au FC Nantes

Passé par Dijon, où il a gravi les échelons jusqu’à diriger l’équipe première, il arrive avec un profil jeune mais déjà expérimenté dans le développement du football féminin. Son arrivée serait également accompagnée de celle de Pilar Khoury, ancienne joueuse du FC Nantes, qui devrait occuper le poste d’adjointe afin de renforcer l’encadrement technique. Un nouveau cycle s’ouvre donc pour la section féminine nantaise, avec l’objectif de maintenir le club au plus haut niveau malgré un été qui s’annonce déjà mouvementé sur le plan des effectifs et du staff.