FC Nantes : la première recrue de Kita envoie un message fort aux supporters

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le FC Nantes tient officiellement sa première signature de l’été. En prolongeant Frédéric Guilbert jusqu’en 2028, Waldemar Kita a lancé le mercato nantais avant même l’arrivée du futur entraîneur.

Mais au-delà de cette officialisation, c’est surtout le message publié par le défenseur sur les réseaux sociaux qui a marqué les supporters des Canaris. Un message fort, sincère et rempli de reconnaissance envers le club nantais.

Frédéric Guilbert se livre après sa prolongation

Quelques heures après l’annonce officielle de sa prolongation, Guilbert a pris la parole sur X pour revenir sur les derniers mois très compliqués de sa carrière.

Le défenseur nantais a notamment évoqué une période difficile sur le plan humain, mental et sportif, tout en remerciant directement le FC Nantes de lui avoir accordé sa confiance à un moment important de son parcours.

« Le club m’a tendu la main au moment où j’en avais le plus besoin », a notamment écrit l’ancien joueur du RC Strasbourg.

Un message qui a rapidement touché une partie des supporters nantais dans un contexte pourtant extrêmement tendu après la relégation en Ligue 2.

Une prise de responsabilité appréciée

Dans son message, Guilbert n’a pas cherché à fuir ses responsabilités concernant l’échec du maintien.

Le latéral reconnaît pleinement la déception sportive vécue cette saison tout en affirmant sa volonté de continuer l’aventure à Nantes par conviction et non uniquement par confort contractuel.

« Une mauvaise fin n’est pas la fin de l’histoire », a-t-il également écrit, dans une phrase qui résonne déjà comme un message d’espoir pour les supporters des Canaris.

Alors continuer ici avait du sens.

Par reconnaissance, bien sûr. Mais surtout par conviction.



Je suis honoré et très fier de poursuivre l’aventure avec le FC Nantes. #2028 pic.twitter.com/QTSWSR6wQm — Fred Guilbert (@fredguilbert24) May 19, 2026

Kita lance déjà la reconstruction

Cette prolongation montre aussi que le FC Nantes veut rapidement stabiliser certains profils d’expérience avant la saison de Ligue 2.

Malgré l’incertitude autour du futur entraîneur, Waldemar Kita avance déjà sur son effectif et semble vouloir s’appuyer sur des joueurs de caractère pour relancer le club.

Combatif lors des derniers mois malgré la descente, Guilbert apparaît aujourd’hui comme l’un des symboles possibles de cette future reconstruction.

Un premier lien fort avec les supporters

Dans un climat de méfiance très important autour de la direction nantaise, ce type de prise de parole peut compter.

En assumant ses responsabilités tout en affichant publiquement son attachement au club, Frédéric Guilbert vient peut-être de réussir ce que beaucoup de joueurs nantais n’ont pas réussi cette saison : recréer un premier lien émotionnel avec une partie des supporters.

Reste désormais à savoir si ce discours sera suivi d’actes sur le terrain lors d’une saison de Ligue 2 qui s’annonce déjà brûlante pour le FC Nantes.