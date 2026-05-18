FC Nantes : Christophe Pélissier envoie un message terrible aux Kita

Auteur d’un exploit à Lille pour sauver l’AJ Auxerre, Christophe Pélissier a confirmé son envie de poursuivre l’aventure en Bourgogne. Un gros coup dur pour le FC Nantes et les Kita.

Le timing ne pouvait pas être meilleur pour Christophe Pélissier. Au lendemain du maintien arraché par l’AJ Auxerre sur la pelouse du LOSC Lille (0-2), l’entraîneur bourguignon a livré un discours fort sur son avenir… alors que le FC Nantes pense sérieusement à lui pour ouvrir un nouveau cycle.

Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce lundi, le coach de l’AJA est revenu sur cette saison sous tension conclue par un maintien spectaculaire grâce notamment au doublé de Lassine Sinayoko, auteur de 12 buts cette saison.

« Je voyais la qualité du groupe. Le club m’a montré sa confiance en me maintenant en poste alors que l’on a souvent été dans les dernières positions », a confié Christophe Pélissier, avant d’insister sur la force mentale de son vestiaire. « Je leur avais dit qu’en continuant comme ça, on allait y arriver. »

Pélissier se voit rester à Auxerre

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Auxerre, l’ancien coach de Lorient a aussi envoyé un message clair concernant son futur : « Je veux garder mes meilleurs joueurs pour progresser. […] Bien sûr que je me vois rester la saison prochaine à l’AJA. »

Une déclaration importante… mais refroidit clairement la piste côté nantais. Car depuis plusieurs jours, le nom de Christophe Pélissier revient avec insistance du côté de la Beaujoire. Après la relégation du FC Nantes et le départ attendu de Vahid Halilhodžić, Waldemar Kita et son entourage multiplient les pistes pour reconstruire rapidement un effectif capable de remonter immédiatement en Ligue 1. Et le profil du technicien auxerrois coche de nombreuses cases.

Will Still évoqué à l’AJA

Comme révélé sur notre site, Pélissier est même devenu l’un des grands favoris des Kita pour prendre les commandes des Canaris. Son expérience des opérations maintien, sa capacité à stabiliser un vestiaire sous pression et son management humain séduisent fortement en interne.

Le technicien de 60 ans apparaît comme un entraîneur capable de reconstruire dans un contexte tendu, une qualité particulièrement recherchée à Nantes après une saison chaotique. « C’est l’unique coach compatible Kita », a même récemment lâché l’insider Mohamed Toubache-Ter.

Mais le maintien obtenu avec l’AJA semble avoir changé la donne, même si le nom de Will Still a été évoqué ces dernières heures. Affaire à suivre…