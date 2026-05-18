RC Lens : coup de tonnerre à venir pour l’avenir de Pierre Sage ?

Sur le plateau de L’Équipe de Greg, le journaliste Loïc Tanzi a semé le doute sur la continuité de Pierre Sage au RC Lens la saison prochaine.

L’avenir de Pierre Sage sur le banc du RC Lens n’est pas garanti. C’est en tout cas le message fort livré par le journaliste Loïc Tanzi sur le plateau de L’Équipe de Greg, où il a évoqué une situation encore floue entre le coach et sa direction.

Alors que le technicien français s’est imposé comme l’un des artisans du projet lensois depuis son arrivée, des interrogations persistent en interne. Le journaliste a insisté sur le fait que rien n’était acté pour la saison prochaine.

« Je ne suis pas sûr à 100 % qu’il sera là l’année prochaine. Il y a une réflexion de son côté et du côté du club. On parle d’environnement sain, c’est la vérité à Lens. Mais je pense que ça n’a pas été si facile non plus toute la saison pour Pierre Sage. Il n’a pas été d’accord constamment avec ses dirigeants. Donc je ne dis pas qu’il va partir, mais je ne peux pas dire à 100 % qu’il sera l’entraîneur de Lens la saison prochaine. »

Un projet qui avance… mais avec des tensions internes ?

Si Lens affiche un environnement globalement sain et une direction claire et alignée dans son projet sportif, des désaccords ponctuels entre le coach et ses dirigeants auraient existé au cours de la saison.

Arrivé à l’été 2025 après son passage à l’OL, Pierre Sage s’est rapidement inscrit dans une dynamique ambitieuse avec les Sang et Or, qui ont terminé 2e de Ligue 1 avec une victoire éclatante 4-0 contre… Lyon dimanche soir, et juste avant la finale de la Coupe de France vendredi contre Nice.

Une fin de saison décisive pour l’avenir de Sage

Pour l’heure, aucune décision officielle n’a été prise. Mais cette incertitude intervient dans un moment clé du projet lensois, où la direction sportive devra vite régler cette question pour bien préparer la saison prochaine.

Déjà interrogé récemment sur son avenir par Téléfoot, Pierre Sage n’avait pas non plus été complètement catégorique sur le sujet : « Il y a de grandes chances que je sois sur le banc lensois la saison prochaine. J’ai un contrat qui court sur deux années, mais vous savez, dans le football, tout va très vite ». Quand on sait qu’il est observé par Crystal Palace pour prendre la suite d’Oliver Glasner, on ne peut que se méfier…