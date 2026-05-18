RC Lens Mercato : la première recrue de l’été déjà validée par Pierre Sage ?

Le RC Lens avance déjà ses pions pour le mercato estival. Lors des Trophées UNFP, Pierre Sage avait encensé Martin Adeline, pépite de Troyes. Une piste sérieuse désormais activée par les Sang et Or.

Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, le RC Lens prépare déjà son mercato avec ambition et lucidité. Dans un contexte économique toujours contraint, les dirigeants lensois continuent de cibler les meilleurs profils de Ligue 2 capables de franchir un cap immédiatement.

Parmi les noms qui reviennent avec insistance, celui de Martin Adeline attire particulièrement l’attention, selon Foot Mercato. Révélation de l’ESTAC Troyes cette saison, le milieu offensif de 22 ans a réalisé une campagne impressionnante avec 10 buts et 11 passes décisives en 32 matchs, devenant l’un des artisans majeurs du sacre troyen en Ligue 2. Il avait même marqué en Coupe de France face à… Lens, avec en prime une célébration « clim » devant le parcage.

Martin Adeline, la révélation qui attire la Ligue 1

Formé au PSG, Adeline a franchi un véritable palier à Troyes. Très influent dans la création du jeu, capable de casser les lignes balle au pied et d’apporter une vraie justesse dans les 30 derniers mètres, il s’est imposé comme l’un des milieux les plus complets de l’antichambre de l’élite.

Ses performances ne sont pas passées inaperçues. Toujours selon FM, le RC Lens suit le joueur de très près, au même titre que le FC Lorient, tandis qu’un intérêt venu d’Allemagne, notamment de Hambourg, a également été évoqué.

Pierre Sage a déjà validé le profil

Ce dossier prend une dimension encore plus intéressante lorsqu’on revient sur les Trophées UNFP 2026. Nommé pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 après une saison réussie avec le RC Lens, Pierre Sage a été interrogé sur l’identité du joueur qui l’a le plus impressionnée cette saison. Sans hésiter, il a opté pour Adeline.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’ESTAC, Adeline représente un dossier complexe mais réaliste pour Lens, qui dispose d’un historique solide dans le recrutement de talents de Ligue 2. Le club nordiste pourrait profiter de sa stabilité sportive et de l’argument Ligue des Champions pour devancer la concurrence.

Alors que le mercato n’a pas encore officiellement ouvert, le RC Lens semble déjà avoir identifié l’une de ses priorités. Et si Pierre Sage n’a pas encore officialisé la moindre arrivée, son regard sur les talents de l’antichambre pourrait bien avoir déjà validé la première recrue potentielle de l’été.

Les lauréats des Trophées UNFP nous donnent le joueur ou la joueuse qui les a le plus impressionnés cette saison 🤩



(Pierre Sage nous a fait galérer…) pic.twitter.com/T7Y39Rm5vQ — SO FOOT (@sofoot) May 16, 2026

Un profil très prometteur à polir

Selon le rapport de Data Scout, Adeline se distingue avant tout par une forte capacité à se montrer décisif. Il marque régulièrement, tout en étant très actif dans les zones dangereuses, notamment grâce à sa présence importante dans la surface adverse. Il sait également faire preuve d’efficacité, puisqu’il a besoin de peu de tirs pour trouver le chemin des filets.

Très impliqué dans le jeu offensif, il touche beaucoup de ballons dans le dernier tiers du terrain et tente fréquemment de faire progresser son équipe vers l’avant. Il réussit la majorité de ses passes vers l’avant et se montre capable de créer des occasions pour ses coéquipiers. Sa qualité de passe lui permet aussi de mettre régulièrement ses partenaires en position de tir.

Dans le jeu sans ballon, il apporte également une contribution notable, avec beaucoup d’accélérations balle au pied et de sprints, ce qui en fait un joueur dynamique et difficile à contenir. Il cadre aussi un volume important de tirs, confirmant son rôle offensif constant.

En revanche, plusieurs limites sont à noter dans son profil. Il perd une majorité de ses duels offensifs et défensifs, ce qui traduit une difficulté dans les confrontations directes. Dans le jeu aérien, il est également en difficulté, avec un faible taux de réussite dans les duels.

Son activité défensive reste perfectible, puisqu’il commet un nombre élevé de fautes et provoque peu de fautes adverses. Dans l’organisation du jeu, il présente aussi du déchet, notamment dans les passes en profondeur.

Enfin, malgré sa volonté de jouer vers l’avant, il reste parfois irrégulier dans la progression du ballon, avec des dribbles souvent manqués et une tendance à ne pas suffisamment orienter le jeu vers l’avant de manière constante.