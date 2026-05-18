PSG : double bonne nouvelle pour Luis Enrique avant Arsenal

À quelques jours de la finale de Ligue des champions face à Arsenal, le PSG reçoit deux nouvelles rassurantes concernant Ousmane Dembélé et Lucas Chevalier.

Sorti en cours de match lors de la 34e journée de Ligue 1 face au Paris FC (défaite 2-1), Ousmane Dembélé a ressenti une gêne au mollet droit. Le staff parisien a immédiatement décidé de ne prendre aucun risque en le remplaçant.

Selon le point médical communiqué par le club, l’attaquant français va rester en soins dans les prochains jours, dans l’attente d’une évolution de son état physique.

Aucune blessure grave n’est confirmée à ce stade, mais le PSG reste vigilant à l’approche de l’échéance majeure de la saison contre Arsenal en Ligue des champions. De plus, comme l’indique le journaliste Arthur Perrot : « Au PSG, depuis hier soir, le cas Ousmane Dembélé ne suscite pas la moindre inquiétude. Sa participation à la finale de la Ligue des Champions le 30 mai à Budapest n’est pas remise en cause ».

Un cas de gestion avant la finale de Ligue des champions

Cette sortie prématurée intervient dans un contexte délicat pour le PSG, qui entre dans sa dernière ligne droite avant la finale européenne le 30 mai prochain. Le staff médical privilégie la prudence afin d’éviter toute aggravation, notamment sur une zone musculaire sensible comme le mollet.

En interne, l’optimisme reste de mise, même si la situation de Dembélé sera suivie jour après jour jusqu’à la reprise complète de l’entraînement.

Lucas Chevalier voit le bout du tunnel

Dans le même temps, une nouvelle plus rassurante concerne Lucas Chevalier. Victime d’une lésion à la cuisse droite fin avril, le gardien parisien a repris l’entraînement collectif ce lundi, avec une séance adaptée.

Il participera d’abord à des exercices allégés avant une montée en charge progressive avec le groupe.

Son objectif est clair : réintégrer le groupe pour la finale de Ligue des champions face à Arsenal le 30 mai, un match pour lequel il pourrait figurer dans le groupe élargi.

Un timing crucial pour le PSG

Entre gestion des blessures et préparation de la finale, le PSG entre dans une phase clé de sa saison. Dembélé est surveillé de près, tandis que le retour de Chevalier offre une option supplémentaire dans la rotation.

À moins de deux semaines de l’un des plus grands rendez-vous de son année, le club parisien avance avec prudence, sans vouloir prendre le moindre risque inutile.