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FRANCE

PSG : pluie de bonnes nouvelles avant le Paris FC et la finale de la Ligue des Champions ! 

Par Bastien Aubert - 16 Mai 2026, 13:20
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Achraf Hakimi (PSG)

Luis Enrique a tenu sa traditionnelle conférence de presse à la veille d’affronter le Paris FC lors de la dernière journée de Ligue 1 (21h).

Le PSG retrouve le sourire au meilleur moment. À la veille du dernier match de Ligue 1 contre le Paris FC, Luis Enrique a reçu plusieurs excellentes nouvelles concernant l’état physique de son groupe. Et forcément, tout Paris pense déjà à la finale de la Ligue des Champions qui approche à très grande vitesse.

Le PSG récupère des joueurs avant le sprint final

L’infirmerie du PSG commence clairement à se vider. Première très bonne nouvelle : Warren Zaïre-Emery et Lee Kang-in ne figurent désormais plus dans le communiqué médical parisien. Un signal très positif à quelques jours du rendez-vous européen le plus important de la saison. Mais ce n’est pas tout. Plusieurs cadres importants ont également repris un travail individuel ces dernières heures. 

C’est notamment le cas de Willian Pacho, Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou encore Lucas Chevalier. Le jeune Quentin Ndjantou est également concerné par cette reprise progressive. Même si plusieurs de ces joueurs ne devraient pas être convoqués contre le Paris FC afin d’éviter toute prise de risque inutile, ces retours constituent une énorme source d’optimisme pour Luis Enrique et son staff. Car le PSG entre désormais dans la phase la plus importante de sa saison. 

La finale contre Arsenal dans toutes les têtes 

Le PSG veut évidemment terminer proprement son championnat ce week-end, mais tous les regards sont désormais tournés vers la finale de la Ligue des Champions, le 30 mai à Budapest contre Arsenal. Et récupérer progressivement plusieurs éléments majeurs pourrait totalement changer la dynamique du groupe avant ce rendez-vous historique.

La situation d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes sera notamment observée de très près. Les deux latéraux restent essentiels dans le système extrêmement intense demandé par Luis Enrique. Même chose pour Willian Pacho, devenu un élément clé de l’équilibre défensif parisien cette saison. Le PSG avance donc avec davantage de sérénité à l’approche du sprint final. Et à Paris, cette accumulation de bonnes nouvelles médicales tombe probablement au meilleur moment possible.

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