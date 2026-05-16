Auteur d’une saison plus qu’honorable avec l’OM, Mason Greenwood (24 ans) serait dans le viseur d’un nouveau club européen.

L’avenir de Mason Greenwood s’assombrit sérieusement du côté de Marseille. Malgré une saison statistiquement très solide sous les couleurs de l’OM, l’attaquant anglais pourrait être au cœur d’une énorme bataille européenne cet été. Et un nouveau prétendant très ambitieux vient désormais de se positionner.

L’AS Rome sur Greenwood

Après la Juventus et l’Atlético de Madrid, c’est désormais l’AS Roma qui pousserait très fort pour récupérer Mason Greenwood. Selon La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini aurait personnellement demandé à sa direction de renforcer le secteur offensif avec le joueur de l’OM. Le technicien italien considérerait Greenwood comme le complément idéal de Donyell Malen dans son futur système offensif.

Un énorme signal. Car contrairement à d’autres clubs simplement attentifs à sa situation, la Roma semble déjà travailler concrètement sur le dossier en interne. Le contexte pourrait également favoriser une offensive italienne. L’OM ne disputera finalement pas la prochaine Ligue des Champions, un élément forcément important dans les réflexions autour de l’avenir de Greenwood. À 24 ans, l’Anglais reste à un âge où la perspective de jouer la C1 peut clairement peser dans une décision.

Un transfert à 50 M€ en vue ?

Et du côté romain, plusieurs éléments nourrissent l’optimisme. La Gazzetta explique notamment que les excellentes relations entre l’OM et la Roma pourraient faciliter les discussions, notamment après certains dossiers récents entre les deux clubs. La présence de Medhi Benatia, ancien joueur de la Roma avant son départ annoncé de Marseille, représente également un lien supplémentaire. Sur le plan financier, la Louve semble aussi prête à assumer une très grosse opération.

Une offre avoisinant les 50 millions d’euros serait envisageable grâce aux potentielles ventes importantes de Manu Konéou Matías Soulé cet été. Pour l’OM, le dossier Greenwood devient donc de plus en plus explosif. Car même si l’attaquant anglais représente aujourd’hui la plus grosse arme offensive du club, Marseille reste sous forte pression financière et pourrait difficilement ignorer une offre massive venue d’Italie. Le mercato est encore loin d’être terminé… mais le feuilleton Greenwood prend déjà une énorme ampleur.