OM : Stéphane Richard a fait une grosse annonce en interne avant son arrivée

Futur président de l’OM, Stéphane Richard aurait déjà commencé à poser les bases de son mandat, avec un discours fort devant les salariés du club cette semaine.

L’OM avance vers un changement de gouvernance majeur. Selon les révélations de La Provence, Stéphane Richard aurait pris la parole mardi devant les salariés du club pour clarifier les contours de son arrivée à la présidence olympienne. Une phrase aurait particulièrement marqué les esprits : “Je viens seul.”

Richard arrivera le 2 juillet prochain

Un message fort, dans un contexte où chaque changement à la tête de l’OM s’accompagne souvent de rumeurs de restructuration profonde ou d’arrivée d’un nouveau clan dirigeant. Une déclaration qui peut être interprétée comme une volonté d’apaisement et de continuité, alors que le club sort encore d’une période agitée sur les plans sportif et institutionnel.

Toujours selon les mêmes informations, l’ancien patron d’Orange prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain.

Déjà intronisé par le propriétaire américain Frank McCourt il y a plusieurs semaines, Stéphane Richard avait insisté sur son attachement personnel à Marseille et sur sa volonté de s’inscrire dans la durée. “Je ne viens pas pour six mois ou un an”, expliquait-il alors lors de sa première conférence de presse.

Un profil radicalement différent de celui de Pablo Longoria

À 64 ans, celui qui a dirigé Orange pendant plus d’une décennie arrive avec un profil radicalement différent de celui de Pablo Longoria. Là où l’Espagnol incarnait le dirigeant passionné de football et de mercato, Richard doit apporter une culture d’entreprise, du réseau et une capacité à structurer le club dans un contexte économique tendu.

Son arrivée est également observée de près autour des grands dossiers stratégiques : développement commercial, stabilité institutionnelle, recherche de nouveaux partenaires et gestion de la crise des droits TV du football français. Son expérience dans les télécommunications et ses connexions dans le monde économique sont vues comme des atouts majeurs par l’actionnaire marseillais.

Le “je viens seul” résonne donc comme une première pierre posée dans sa méthode : rassurer les salariés, éviter l’image d’une révolution interne immédiate et installer progressivement son projet. À Marseille, où chaque changement de gouvernance provoque son lot de tensions et de spéculations, le futur président semble déjà vouloir maîtriser le récit.