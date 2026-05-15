OM : nouvelle annonce sur la vente du club, Saadé dans la boucle

Invité sur le plateau de FC Marseille, le journaliste Mathieu Grégoire a relancé le feuilleton de la vente de l’OM, en évoquant le nom de Rodolphe Saadé.

Le dossier de la vente de l’OM revient une nouvelle fois sur le devant de la scène. Sur le plateau de FC Marseille, le journaliste de L’Équipe Mathieu Grégoire a tenu des propos qui alimentent encore davantage les rumeurs autour d’un possible départ de Frank McCourt.

Un prix de vente qui bloque forcément

« Nous n’avons jamais été aussi proches d’une vente de l’OM », a-t-il affirmé, avant d’ajouter que le club « devient un boulet pour McCourt ». Une sortie forte qui intervient dans un contexte sportif et économique tendu pour le club marseillais. De son côté, le compte OManiaque temporise en nuançant : « C’est pas une info. Il dit juste que Mc Court pensait pas devoir mettre autant d’argent dans l’OM. Qu’il devrait y avoir une entrée au capital. Rien de nouveau. Oui Mc Court semble en avoir un peu marre et vendra s’il a un acheteur mais personne ne veut mettre la somme demandée. Tous les clubs de L1 sont à vendre ». Aux dernières nouvelles, le prix de vente est estimé à 1,2 milliard, une somme assez colossale voire démesurée.

Propriétaire de l’OM depuis 2016, Frank McCourt aurait déjà injecté plus de 600 millions d’euros dans le projet marseillais sans parvenir à installer durablement le club parmi les puissances européennes. Ces dernières semaines, plusieurs médias évoquent une lassitude croissante de l’homme d’affaires américain face aux déficits accumulés et aux résultats jugés insuffisants.

Le nom de Rodolphe Saadé, patron du groupe CMA CGM, continue lui aussi d’alimenter les fantasmes des supporters olympiens. Mathieu Grégoire explique d’ailleurs que « au club, on fait fuiter le nom de Saadé ». Une manière, selon certains observateurs, de préparer le terrain à un éventuel changement d’actionnaire.

Saadé concentré sur ses activités médiatiques

Cependant, le journaliste tempère immédiatement cette hypothèse. Toujours selon lui, Rodolphe Saadé serait avant tout concentré sur le développement de ses activités médiatiques, notamment après les récentes acquisitions stratégiques de CMA Media dans le paysage audiovisuel français.

Depuis plusieurs années, les rumeurs autour d’une vente de l’OM reviennent régulièrement, souvent associées à des investisseurs du Golfe ou à des entrepreneurs français. Pourtant, jusqu’ici, Frank McCourt a toujours publiquement démenti vouloir céder le club. En mars dernier, il ouvrait néanmoins la porte à l’arrivée d’un « partenaire stratégique » afin de permettre à l’OM de « passer au niveau supérieur ». Une déclaration qui avait déjà relancé les spéculations autour d’un possible retrait progressif.

Dans une saison marquée par les turbulences sportives et les interrogations financières, cette nouvelle prise de parole de Mathieu Grégoire risque encore d’enflammer les débats autour de l’avenir de l’OM.