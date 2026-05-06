Si les rumeurs de vente restent insistantes à l’OM, une confidence en haut lieu ne fait rien pour les en éloigner.

À l’OM, le climat devient de plus en plus irrespirable. Entre tensions sportives, instabilité chronique et interrogations autour de la direction, le feuilleton de la vente du club continue d’agiter les supporters olympiens. Et cette fois, une sortie médiatique inattendue vient ajouter une couche supplémentaire au chaos ambiant.

« Imaginons que quelqu’un saborde le navire de l’intérieur »

Invité sur RMC Sport, David Douillet a lâché une séquence aussi étonnante que polémique autour de l’OM. L’ancien ministre et champion olympique a évoqué une théorie particulièrement troublante concernant les coulisses du club phocéen. « J’aimerais évoquer un truc, c’est complètement dingue. C’est de la science-fiction ce que je vais dire », a d’abord prévenu David Douillet avant de développer une hypothèse digne d’un scénario hollywoodien.

Selon lui, certains événements récents autour de l’OM pourraient laisser penser à des influences beaucoup plus profondes qu’il n’y paraît. « Imaginons que quelqu’un saborde le navire de l’intérieur avec pour objectif de se réapproprier le club, de racheter le club », a-t-il lancé, évoquant une véritable « théorie du complot ». Une déclaration immédiatement devenue virale autour de Marseille.

Car depuis plusieurs saisons, les supporters marseillais vivent au rythme des rumeurs de vente du club. Le nom de Frank McCourt revient constamment au centre des débats, notamment en raison de son éloignement des affaires quotidiennes du club et des nombreuses crises internes qui secouent régulièrement l’OM. David Douillet est allé encore plus loin dans sa réflexion en s’interrogeant publiquement sur le véritable pouvoir exercé autour du club olympien.

Des réseaux pour perturber la mécanique sportive de l’OM ?

« Est-ce que McCourt est le réel patron de l’OM ? Est-ce qu’il n’y a pas d’autres influences, réseaux, qui viennent perturber la mécanique sportive ? », a-t-il ajouté sur RMC Sport. Des propos extrêmement forts qui alimentent forcément les fantasmes déjà nombreux autour de Marseille. Entre départs successifs, décisions sportives parfois incomprises et tensions récurrentes en interne, beaucoup de supporters ont le sentiment que l’OM traverse une période totalement incontrôlable.

Même si aucune preuve ne vient évidemment soutenir ces hypothèses, cette sortie médiatique démontre surtout à quel point le climat autour du club est devenu étrange et explosif. À Marseille, chaque crise relance immédiatement les discussions autour d’une possible vente ou d’un changement profond de gouvernance. Pendant ce temps, Frank McCourt reste silencieux et continue officiellement de soutenir son projet marseillais. Mais dans un environnement aussi instable, la moindre déclaration forte suffit désormais à provoquer un séisme. Et avec cette intervention lunaire de David Douillet, le feuilleton sans fin autour de la vente de l’OM vient encore de prendre une nouvelle dimension.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)