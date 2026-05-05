Alors que l’OM connaît des jours sombres, Adrien Rabiot (31 ans) serait à peine mieux loti du côté de l’AC Milan.

La fin de saison s’annonce brûlante à l’OM… mais aussi en Serie A. L’AC Milan joue gros dans la course à la Ligue des Champions et, à trois journées du terme, rien n’est encore figé. Actuellement troisième, le club lombard reste en position favorable, mais voit la menace de la Roma revenir dangereusement dans son dos. Une dynamique inquiétante s’est installée ces dernières semaines avec seulement une victoire sur les cinq derniers matchs. Un rythme insuffisant pour un club qui vise clairement un retour en Ligue des Champions, objectif prioritaire de la direction.

Rabiot dans la charrette avec Allegri ?

Les conséquences d’un éventuel échec pourraient être lourdes. Selon La Gazzetta dello Sport, une absence de qualification en C1 provoquerait une véritable remise à plat du projet milanais. Le club pourrait perdre plusieurs éléments importants et revoir drastiquement ses ambitions à la baisse. L’entraîneur Massimiliano Allegri serait en première ligne. En cas de top 4, son contrat serait automatiquement prolongé jusqu’en 2028. Mais en cas de cinquième place, un départ serait fortement envisagé.

Un scénario qui changerait complètement la donne en interne. Et c’est là que le cas Adrien Rabiot entre en jeu. Arrivé à Milan pour apporter son expérience et son impact au milieu de terrain, l’ancien joueur de l’OM pourrait lui aussi être concerné par un possible changement de direction sportive. Toujours selon la presse italienne, son avenir serait directement lié à celui d’Allegri, son principal soutien dans le projet. Si l’entraîneur venait à quitter le club, la situation de Rabiot pourrait devenir beaucoup plus incertaine, avec une possible ouverture vers un départ dès cet été.

Un contexte aussi instable qu’à l’OM

Le contexte est d’autant plus sensible que plusieurs cadres pourraient également être touchés par un éventuel échec : Rafael Leão, Christian Pulisic ou encore Mike Maignan font partie des joueurs susceptibles d’être sollicités ou de voir leur avenir évoluer selon les résultats. Le problème est aussi économique. Sans Ligue des Champions, l’AC Milan verrait comme l’OM ses marges de manœuvre considérablement réduites sur le marché des transferts, avec une enveloppe bien inférieure aux ambitions initiales.

Certains noms ciblés deviendraient alors inaccessibles, et le club serait contraint de revoir ses plans de recrutement, comme le souligne la Gazzetta. Dans ce contexte, Adrien Rabiot se retrouve donc dans une situation paradoxale : arrivé pour stabiliser un projet ambitieux, il pourrait finalement être entraîné dans une instabilité similaire à celle qu’il a connue dans un autre club du Sud de la France…

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)