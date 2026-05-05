Dans les petits papiers de l’ASSE, de Crystal Palace et du RC Lens en vue du mercato, Lassine Sinayoko (26 ans) devrait quitter l’AJ Auxerre cet été… pour l’OL ?

Lassine Sinayoko affole le mercato. Le joueur de 26 ans réalise une saison solide malgré la situation compliquée de l’AJ Auxerre. Avec 9 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, l’attaquant malien est tout simplement le joueur le plus décisif de son équipe cette saison.

Sidibé envoie Sinayoko à l’OL !

Sous contrat jusqu’en 2027, il reste pourtant au centre de nombreuses spéculations à l’approche du mercato estival. Après le RC Lens, l’ASSE suit de près son évolution, tandis que Crystal Palace a déjà lancé les grandes manoeuvres pour tenter de le recruter. Mais un nouveau scénario commence à émerger. Dans un entretien accordé à Africafoot, Djibril Sidibé a ouvert la porte à plusieurs destinations possibles pour l’attaquant auxerrois. Et parmi elles, un club français ressort désormais avec insistance : l’Olympique Lyonnais.

« Lassine Sinayoko est un très bon joueur, qui a gagné en maturité et capable d’évoluer dans tous les grands championnats européens, a-t-il analysé. Crystal Palace ne paraît pas un mauvais choix, si le club est très intéressé par ses services. C’est une équipe qui a un jeu vers l’avant, qui correspond au style de Sinayoko. L’Olympique Lyonnais est une équipe en reconstruction et avec un entraîneur qui aime aussi les jeunes. C’est aussi un bon choix. »

L’ASSE intéressée seulement en cas de L1

Sidibé insiste aussi sur un point clé : le temps de jeu. Pour lui, Sinayoko devra privilégier un projet où il peut jouer régulièrement afin de continuer sa progression et confirmer son potentiel. Dans ce cadre, plusieurs options s’offrent à lui. Crystal Palace reste une destination crédible, avec un style de jeu porté vers l’avant qui correspond bien à ses qualités. Mais l’OL apparaîtrait désormais comme une alternative sérieuse, notamment grâce à un projet en reconstruction et une philosophie tournée vers les jeunes joueurs.

Du côté de l’ASSE, on garde un œil attentif sur son évolution, en cas de remontée en Ligue 1… ce qui est loin d’être fait. Le point central du dossier reste toutefois la situation de l’AJ Auxerre. En lutte pour son maintien, le club bourguignon pourrait voir son avenir influencer directement celui de son attaquant phare. Une relégation ouvrirait clairement la porte à un départ. Pour l’instant, aucune décision n’est prise. Mais une chose est sûre : Sinayoko est désormais au cœur d’un véritable jeu de chaises musicales entre Ligue 1 et Premier League. Et avec l’entrée en scène de l’OL, le dossier prendrait une tournure encore plus imprévisible.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2