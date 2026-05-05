Julien Fournier, qui cherche un poste de directeur sportif, est courtisé en cette fin de saison… en Ligue 1 et en Ligue 2 !

À Marseille, le chantier est immense. Entre les nombreuses incertitudes autour du mercato, la pression des supporters et la nécessité de reconstruire un projet solide, la direction de l’OM sait qu’elle doit rapidement trouver son nouveau patron sportif. Car Medhi Benatia quittera son poste à la fin de la saison. Une décision anticipée depuis plusieurs semaines par le club phocéen, mais qui laisse encore aujourd’hui un vide important dans l’organigramme marseillais.

Troyes aussi sur Fournier ?

Le problème pour les dirigeants de l’OM, c’est que plusieurs pistes prioritaires se sont déjà refermées. Paul Mitchell, passé notamment par Monaco, ne rejoindra pas Marseille. Même constat pour Florent Ghisolfi, aujourd’hui annoncé loin du projet olympien malgré les approches marseillaises. Dans ce contexte, deux profils restent encore surveillés : Grégory Lorenzi et Julien Fournier. Et justement, le dossier Fournier prend une tournure inattendue. Selon L’Équipe, l’ancien dirigeant de l’OGC Nice et de Parme attire également l’attention de Troyes. Promu en Ligue 1 après une saison remarquable en Ligue 2, l’ESTAC prépare déjà son retour dans l’élite avec de grandes ambitions.

Sibierski est parti à Anderlecht

Le club aubois doit remplacer Antoine Sibierski, qui a signé à Anderlecht, et plusieurs noms circulent actuellement en interne. Parmi eux : Julien Fournier. Une menace très sérieuse pour l’OM. Car Marseille avait déjà avancé sur ce dossier. Foot Mercato révélait récemment qu’une réunion avait même eu lieu afin d’acter la candidature de Fournier au poste de directeur sportif olympien. Mais Troyes possède plusieurs arguments. Le projet sportif du club semble stable, structuré et porté par une dynamique positive après la montée. Un contexte bien différent de celui de l’OM, où l’environnement reste extrêmement tendu ces derniers mois.

Gomis ou Cabaye en pole à l’ESTAC ?

L’ESTAC explore également d’autres pistes prestigieuses pour son futur organigramme. Les noms de Bafétimbi Gomis, ancien attaquant emblématique de l’OM, de Yohan Cabaye ou encore de Jocelyn Blanchard sont également évoqués. Pour Marseille, cette concurrence tombe au plus mauvais moment. Le club phocéen accumule déjà les refus et voit plusieurs dossiers ralentir dangereusement. Or, le futur directeur sportif aura un rôle capital dans la reconstruction estivale de l’effectif. Avec un mercato qui s’annonce explosif, l’OM ne peut plus vraiment perdre de temps.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)