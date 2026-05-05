Proposée par Medhi Benatia et validée par Frank McCourt, la rétention des joueurs de l’OM à la Commanderie n’a rien de légal aux yeux de la loi française !

Le climat devient de plus en plus explosif à Marseille. Après la lourde défaite à Nantes (0-3), la décision prise par Medhi Benatia et validée par Frank McCourt de maintenir les joueurs de l’OM à la Commanderie provoque désormais une énorme controverse… jusque sur le terrain juridique.

« Une forme de harcèlement »

Depuis plusieurs jours, les joueurs marseillais sont soumis à une mise au vert prolongée au centre Robert-Louis-Dreyfus. Une mesure décidée après le revers humiliant subi à Nantes (0-3), dans un contexte où la qualification européenne s’éloigne dangereusement. Mais cette décision commence sérieusement à faire débat. Selon RMC Sport, les joueurs ont appris ce mardi que leur séjour forcé serait prolongé au moins une nuit supplémentaire. La Minute OM ajoute qu’elle pourrait même se prolonger ce mercredi ! Une situation inhabituelle qui soulève désormais des interrogations importantes sur le respect du droit du travail.

L’avocat Pierre Vignal, spécialiste en droit du travail au barreau de Paris, estime même que cette situation pourrait devenir juridiquement problématique pour le club marseillais. « Ça pourrait tout à fait caractériser une forme de harcèlement », explique-t-il auprès de RMC Sport. Le juriste rappelle que, même dans le football professionnel, certaines limites légales restent incontournables. Selon lui, cette décision touche directement à une liberté fondamentale : celle d’aller et venir librement. « Comme toute restriction d’une liberté fondamentale, elle doit être justifiée et proportionnelle », souligne-t-il, avant d’ajouter que la justification avancée par le club lui semble fragile.

Et si un joueur décidait de rentrer chez lui ?

Le point le plus sensible concerne surtout les potentielles sanctions en cas de refus des joueurs. Si un membre de l’effectif décidait de rentrer chez lui malgré les consignes et qu’il était ensuite sanctionné sportivement, financièrement ou contractuellement, le dossier pourrait devenir particulièrement délicat pour l’OM. Cette polémique intervient dans une période déjà extrêmement tendue autour du club. Entre crise sportive, contestation des supporters et nombreuses interrogations sur la gouvernance, l’ambiance devient de plus en plus lourde à Marseille.

Le rôle de Medhi Benatia dans cette décision risque également d’alimenter les débats. Très impliqué dans la gestion du groupe depuis plusieurs semaines, le dirigeant marseillais se retrouve désormais directement associé à une mesure jugée excessive par certains observateurs. Du côté de Frank McCourt, cette validation renforce aussi l’impression d’une direction prête à employer des méthodes fortes pour tenter de provoquer un électrochoc avant la fin de saison. Reste désormais à savoir comment les joueurs vivront cette situation en interne et si cette mise au vert prolongée produira réellement les effets espérés sur le terrain.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)