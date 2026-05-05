Les groupes des supporters de l’OM veulent finir la saison en frappant fort contre le Stade Rennais à l’Orange Vélodrome le 17 mai.

Le Vélodrome pourrait vivre une dernière soirée sous haute tension cette saison. À l’approche de la réception du Stade Rennais le 17 mai, BFM Marseille affirme que les principaux représentants des groupes de supporters de l’OM se sont réunis ce mardi pour évoquer plusieurs scénarios d’actions lors du prochain match à domicile.

Les supporters de l’OM vont frapper fort

L’objectif de cette réunion serait clair : préparer une mobilisation visible, destinée à envoyer un message fort à la direction et à l’environnement du club. Pour l’instant, la nature exacte de cette action n’a pas filtré. Mais le simple fait que les leaders des tribunes envisagent une initiative coordonnée montre que la tension monte d’un cran dans la cité phocéenne. Le contexte sportif et institutionnel explique en grande partie cette agitation.

Entre résultats irréguliers, incertitudes sur la direction sportive et rumeurs persistantes autour de l’avenir du club, les supporters de l’OM vivent une saison marquée par de nombreuses frustrations. Le Vélodrome, habituellement acquis à la cause de son équipe, pourrait donc afficher un visage plus contestataire face au Stade Rennais. Un signal qui ne serait pas anodin dans une fin de saison où chaque match à domicile reste crucial.

Le Stade Rennais sous un climat explosif ?

Ce type de mobilisation n’est pas inédit à Marseille, où les groupes ultras jouent un rôle central dans la vie du club. Leur capacité à influencer l’ambiance, voire à faire passer des messages forts, est régulièrement observée dans les moments de tension. En face, le Stade Rennais se présentera dans un contexte particulier, potentiellement impacté par cette atmosphère électrique.

Le club breton, habitué aux déplacements difficiles au Vélodrome, pourrait une nouvelle fois évoluer dans un climat hostile. Reste désormais à savoir quelle forme prendra cette action et si elle aura un impact sur le déroulement de la rencontre. Une chose est certaine : le match entre l’OM et le Stade Rennais ne se jouera pas uniquement sur le terrain.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)