Cité comme favori pour remplacer Vahid Halilhodozic après le retrait d’Olivier Pantaloni, Stéphane Gilli serait-il Kita compatible ?

L’incertitude est totale au FC Nantes. Entre le maintien encore à assurer et la préparation d’un éventuel plan pour la Ligue 2, les dirigeants anticipent déjà plusieurs scénarios. Et dans cette réflexion, le nom de Stéphane Gilli revient avec insistance.

Aujourd’hui ex-entraîneur du Paris FC, Gilli est libre et séduit les dirigeants du FC Nantes grâce à son travail tactique et sa connaissance du haut niveau. Mais son profil ne correspondrait pas exactement aux attentes exprimées publiquement par Waldemar Kita.

Kita veut un coach d’expérience

Le président du FC Nantes avait en effet insisté récemment sur un critère précis : l’expérience. Un point qui pourrait poser problème dans le dossier Gilli, encore relativement jeune en tant qu’entraîneur principal. Comme le souligne Emmanuel Merceron, ce décalage est déjà perceptible. « Le problème de Gilli, c’est qu’il n’a que trois saisons d’expérience en numéro 1 », rappelle-t-il, en référence aux exigences affichées par la direction nantaise. Une observation qui met en lumière une forme d’incohérence entre les pistes étudiées en interne et le discours présidentiel.

Gilli, plus un pari qu’autre chose ?

Car si Gilli représente un profil moderne, structuré et apprécié pour sa méthode, il reste encore un technicien en construction. Cette situation illustre surtout un problème plus large au FC Nantes : la difficulté à définir un projet clair et stable sur le long terme. Entre choix de coachs très différents, changements fréquents de cap et pressions liées aux résultats, le club avance souvent dans l’urgence. Dans ce contexte, la question du futur entraîneur devient un véritable casse-tête. Faut-il privilégier l’expérience immédiate pour sécuriser une remontée rapide en cas de descente ? Ou tenter un pari sur un coach plus moderne capable de reconstruire sur la durée ? Le cas Gilli cristallise parfaitement ce débat interne. Rien n’est donc encore acté.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

10/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)