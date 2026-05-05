Favori pour succéder à Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes à l’intersaison, Olivier Pantaloni a finalement rebroussé chemin. On connaît les raisons de ce refus.

Le FC Nantes pensait tenir son futur entraîneur, mais le dossier Olivier Pantaloni a finalement tourné court. Alors qu’il était considéré comme une piste sérieuse pour succéder à Vahid Halilhodžić, le technicien a pris une décision ferme : refuser le projet. Et les raisons commencent à se préciser.

Pantaloni bel et bien intéressé par le FC Nantes

En coulisses, les discussions avaient pourtant bien avancé, avec un intérêt réel du coach pour le club ligérien. Mais selon David Phelippeau, intervenant dans le Podcast Sans Contrôle, un élément décisif a fait basculer la situation. « Il était intéressé et loin d’être insensible au club de Nantes », explique-t-il, avant de préciser que le retournement est intervenu brutalement en fin de semaine. Lundi, en fin de journée, j’ai appris que c’était terminé et irrévocable du côté de Pantaloni. Il a dit : “c’est fini, je ne viendrai pas à Nantes”, parce qu’il ne sentait pas le projet FC Nantes. »

Un refus qui ne serait donc pas uniquement sportif, mais directement lié à la perception globale du fonctionnement interne du club. Car au-delà du simple choix d’entraîneur, c’est bien la structure du FC Nantes qui pose question. Toujours selon les éléments relayés par le journaliste d’Ouest-France, le problème serait plus profond et toucherait directement l’organisation même de la direction.

Une organisation verticale qui fait peur

« Il n’y a plus de tampon, plus de directeur sportif… Là, vous avez affaire au père et au fils Kita et je trouve cela très inquiétant », ajoute-t-il, pointant une gouvernance jugée instable par certains observateurs. Ce manque de structure claire pèserait lourd dans les discussions avec les candidats potentiels. Selon nos informations, Pantaloni aurait été refroidi notamment par le fait de ne pas avoir de structure de confiance à ses côtés, notamment au recrutement. Le cas Pantaloni n’est donc peut-être qu’un symptôme parmi d’autres.

D’autres profils évoqués ces prochaines semaines pourraient également être refroidis par la même réalité : une organisation jugée trop verticale et difficile à lire. Pour les Kita, ce refus représente un signal d’alerte supplémentaire dans un contexte déjà fragile sportivement. Trouver un entraîneur capable d’adhérer pleinement au projet devient un enjeu majeur, surtout si le club venait à se retrouver dans une situation sportive encore plus délicate. Le FC Nantes doit désormais convaincre rapidement, mais surtout clarifier sa ligne directrice. Sans cela, le risque de voir d’autres refus s’enchaîner devient bien réel.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

10/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)