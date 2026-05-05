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ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant Amiens 

Par Bastien Aubert - 5 Mai 2026, 19:20
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Julien Le Cardinal (ASSE)

Plusieurs joueurs de l’ASSE touchés ont eu de bonnes sensations après l’entraînement de ce mardi à l’Étrat.

À l’ASSE, les nouvelles venues du centre d’entraînement de L’Étrat sont scrutées en vue du dernier match de la saison contre le SC Amiens (samedi, 20h). Et celles-ci sont plutôt bonnes ! 

Le Cardinal va mieux

Premier motif de satisfaction : le retour progressif de Julien Le Cardinal. Selon Peuple Vert, le défenseur central a retrouvé partiellement le groupe ce mardi, une étape importante dans sa récupération. Avant la rencontre face à Rodez, il avait déjà laissé entendre qu’un retour rapide était envisageable. Lors de la séance du jour, il a été ménagé sur certains exercices, tout en participant à des phases collectives, signe d’une reprise bien avancée. Autre point positif pour le staff : le retour sur les terrains de Zuriko Davitashvili et Aïmen Moueffek. Les deux joueurs ont repris l’entraînement, même si leur travail reste pour l’instant individualisé avec un préparateur physique.

Davitashvili et Moueffek ont repris l’entraînement 

Des retours encourageants, mais encore prudents. Leur présence pour le match contre Amiens reste incertaine, même si leur progression laisse entrevoir une possibilité de retour rapide dans le groupe. Le staff médical de l’ASSE reste toutefois vigilant, conscient que la moindre précipitation pourrait compromettre leur disponibilité pour la fin de saison.

Dernier dossier suivi de près : celui de Kévin Pedro. Sorti lors de la dernière rencontre en raison d’une gêne aux adducteurs, le jeune joueur passait des examens en début de semaine afin d’évaluer la gravité de sa blessure.

Pedro pas encore forfait contre Amiens 

À ce stade, son forfait n’est pas confirmé pour samedi. L’ASSE préfère attendre l’évolution de ses sensations avant de prendre une décision définitive. Une incertitude qui maintient un léger suspense autour de sa participation. Dans ce contexte, Philippe Montanier peut donc entrevoir un groupe progressivement renforcé, même si tout n’est pas encore totalement stabilisé.

Ce type de semaine reste souvent déterminant dans la préparation des matchs à enjeu, où la profondeur d’effectif peut faire la différence dans le sprint final. L’ASSE avance donc avec prudence, mais avec l’espoir de pouvoir compter sur davantage d’options pour le rendez-vous crucial face à Amiens.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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