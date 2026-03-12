FC Nantes, ASSE, Amiens : l’ancien adjoint d’Aristouy pourrait jouer un mauvais tour aux Verts

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Un nouveau visage arrive sur le banc de l’Amiens SC. Depuis le début de la semaine, Alain Pochat a pris ses fonctions et a été officiellement présenté à la presse ce jeudi 12 mars.

L’ancien adjoint de Pierre Aristouy, passé notamment par le FC Nantes, arrive avec une mission claire : maintenir Amiens en Ligue 2.

Mais son arrivée pourrait aussi avoir des conséquences inattendues pour l’AS Saint-Étienne.

Un coach assumé malgré les doutes

Lors de sa présentation, Alain Pochat n’a pas éludé les interrogations autour de son profil, lui qui découvre véritablement la Ligue 2 en tant qu’entraîneur principal.

Le technicien s’est montré lucide mais aussi très déterminé :

« Tout à fait. Avec la refonte des championnats, il y a beaucoup de joueurs et de coaches sur le carreau. Quand on a su que j’allais peut-être quitter Bayonne, mon ancien club a reçu près de 500 CV ! »

S’il reconnaît ne pas être issu du circuit habituel du football professionnel, il rappelle toutefois avoir déjà connu le haut niveau.

« J’ai quand même connu un peu la Ligue 1 avec Pierre Aristouy. Pour moi, il n’y a pas de différence dans la gestion humaine. Ce qui change, ce sont les voitures dans le parking. Mais à l’arrivée, le football reste identique. »

🗣️ Alain Pochat répond au SCEPTISIME sur son manque d'expérience ! 🖤🤍



"J'ai quand même connu un peu la Ligue 1 avec Pierre Aristouy (en tant qu'adjoint). J'ai fait 15 ans de National. Et je pense au coach du Mans, qui arrive de National 2. À l'époque, Christophe Pélissier… pic.twitter.com/WqxoIgj1Uc — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) March 12, 2026

Une longue expérience dans les divisions inférieures

Avant d’arriver à Amiens, Alain Pochat a bâti sa carrière loin des projecteurs.

Le technicien revendique notamment 15 années d’expérience en National, un championnat qui devrait prochainement devenir la future Ligue 3 professionnelle.

Pour illustrer son propos, il cite d’ailleurs plusieurs exemples de réussites venues des divisions inférieures :

« Je pense au coach du Mans, Patrick Videira, qui arrive du National 2. Il a fait monter son club en Ligue 2 et il est troisième du championnat alors qu’il n’avait pas beaucoup d’expérience. »

Il rappelle également le parcours de Christophe Pelissier, ancien entraîneur d’Amiens, lui aussi arrivé du niveau inférieur avant de réussir.

« En France, on forme de très bons coachs. Mais parfois il y a un petit réseau qui fait qu’on revoit souvent les mêmes têtes. »

Une mission maintien… et un final explosif ?

Alain Pochat devrait signer un contrat d’un an et demi avec l’Amiens SC.

Sa mission est simple mais délicate : assurer le maintien du club en Ligue 2.

Mais le calendrier pourrait réserver un scénario totalement fou.

En effet, lors de la dernière journée du championnat, Amiens se déplacera sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne.

Un match qui pourrait devenir décisif pour les deux clubs :

Amiens pourrait jouer son maintien

Saint-Étienne pourrait viser la montée en Ligue 1 ou même le titre de champion de Ligue 2

Dans ce contexte, l’ancien adjoint du FC Nantes pourrait bien devenir l’arbitre inattendu du destin des Verts.

Et à Geoffroy-Guichard, certains supporters commencent déjà à imaginer un scénario à haute tension pour la dernière journée.