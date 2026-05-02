OM Mercato : un crack de Ligue 1 déjà proposé au futur directeur sportif

Si l’OM n’a pas encore nommé son futur directeur sportif, un nom lui déjà été soufflé pour renforcer le milieu marseillais.

Dans un contexte où l’OM cherche régulièrement à renforcer son entrejeu avec des profils complets, capables d’apporter intensité et équilibre, un nom a été cité par le compte X EspoirsduFootball : Kevin Danois, milieu de terrain de l’AJ Auxerre, âgé de 21 ans. Le futur directeur sportif marseillais serait bien inspiré de miser sur ce jeune crack.

En effet, Danois est encore loin des projecteurs médiatiques, mais sa progression en Ligue 1 commence à attirer l’attention, notamment dans un contexte de lutte pour le maintien de l’AJA. En effet, depuis quelques semaines, son nom a été cité au RC Lens, au LOSC, au Stade Rennais, ou encore à l’OL.

Un milieu moderne, formé dans la rigueur auxerroise

Issu du centre de formation d’Auxerre, Danois s’est progressivement imposé dans la rotation avant de devenir un élément important de l’effectif bourguignon (3 buts et 1 passe dé cette saison).

Les observateurs le décrivent comme un milieu moderne, capable de répéter les efforts, de couvrir beaucoup de terrain et d’assurer un rôle de lien entre la récupération et la première relance. Il incarne un profil de joueur très actif sans ballon, avec une vraie capacité à harceler et récupérer dans les zones intermédiaires du terrain.

Cette dimension est renforcée par son volume de jeu et sa constance, qui en font l’un des joueurs les plus utilisés dans l’entrejeu auxerrois.

Une activité précieuse dans une équipe en difficulté

Dans une saison compliquée pour Auxerre, Danois fait partie des rares satisfactions régulières. Son rôle est souvent ingrat : stabiliser un milieu souvent dominé, compenser les déséquilibres et participer à la transition. Malgré cela, il parvient à maintenir une influence notable dans les matchs, avec une activité constante et une capacité à se projeter.

Les observateurs soulignent également sa progression dans la gestion des temps faibles, un point essentiel pour un joueur de son âge évoluant dans une équipe sous pression.

Un profil qui colle aux besoins de l’OM ?

Si l’idée d’un intérêt marseillais peut surprendre au premier abord, elle s’explique par un constat simple : l’OM a souvent besoin de milieux capables de donner de l’équilibre à des profils plus créatifs.

C’est précisément là que Danois peut intéresser :

volume de jeu élevé

capacité de récupération

discipline tactique

simplicité dans l’usage du ballon

Dans une équipe où les milieux créatifs ont besoin de liberté, ce type de joueur peut servir de point d’ancrage défensif et de relais propre, un rôle parfois difficile à identifier mais essentiel dans les grandes équipes.

Un talent encore sous-estimé en Ligue 1

Danois ne fait pas partie des noms les plus médiatisés du championnat, mais plusieurs analyses soulignent qu’il figure parmi les jeunes milieux les plus prometteurs dans un registre de travail et d’équilibre collectif.

Il a déjà attiré l’attention de clubs étrangers, preuve que son profil commence à être surveillé au-delà de la Ligue 1.

Reste à voir si Marseille décidera de regarder plus attentivement vers Auxerre… et vers ce milieu discret mais en pleine progression.