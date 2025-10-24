Mercato : l’OL et le LOSC s’arrachent un joyau méconnu de L1 à 10 M€

Brillant dans les rangs de l’AJ Auxerre, Kévin Danois (21 ans) attire déjà les regards des grands clubs français en vue du prochain mercato. L’OL et le LOSC sont intéressés.

Depuis le retour de l’AJ Auxerre en Ligue 1, Kévin Danois s’est imposé comme un élément incontournable du milieu de terrain de Christophe Pélissier. À 21 ans, l’international espoirs français impressionne par son volume de jeu, sa qualité de passe longue et son sens tactique. Même si Auxerre peine en championnat, classé 16e après sept journées, Danois confirme qu’il a largement le niveau pour évoluer dans l’élite.

Selon LiveFoot, l’Olympique Lyonnais suit de près le joueur guadeloupéen pour préparer l’après-Corentin Tolisso. Le champion du monde est encore sous contrat jusqu’en 2027, mais le club rhodanien souhaite recruter son successeur dès l’été prochain afin de faciliter la transition et l’adaptation du futur milieu lyonnais. Pour l’état-major des Gones, Danois correspond parfaitement au profil recherché, et une signature dès l’été 2025 est envisagée comme « une option possible ».

Danois pour l’après Tolisso ou Bouaddi ?

Mais Lyon n’est pas seul sur le coup. Le LOSC, anticipant le départ probable d’Ayyoub Bouaddi, a également coché le nom de Danois. Lille pourrait donc se lancer dans une bataille pour s’attacher les services du jeune talent auxerrois, dont le contrat court jusqu’en 2029.

Du côté d’Auxerre, le club a montré cet été avec Lassine Sinayoko qu’il savait retenir ses talents, mais le prix demandé pourrait dépasser les 10 millions d’euros, compte tenu du potentiel de Danois. Reste à savoir si Auxerre acceptera de laisser partir son joyau ou s’il continuera à briller dans l’Yonne avant de rejoindre un grand de Ligue 1.