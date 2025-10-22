La commission de discipline a rendu son verdict concernant les événements du week-end dernier en L1 et en L2 mais également envers Olivier Létang (LOSC) après ses propos au sortir du match contre Lyon.

La grosse décision de la commission de discipline pour ce soir concernant Olivier Létang. Le président du LOSC avait tenu des propos très durs envers l’arbitre du match contre l’OL (0-1) lors de la 6e journée. Coutumier du fait, il avait jusque-là échappé au foudre de la commission. Et ce n’est pas pour cette fois qu’il va passer plusieurs mois suspendu ! La commission a décidé de ne lui infliger qu’un seul match de suspension ferme et deux de sursis. Pas vraiment dissuasif… Et surtout, pas forcément très juste comparé à ce qu’ont pu endurer les Marseillais Benatia et Longoria la saison passée…

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Trois matchs de suspension ferme : Sadibou SANE (FC Metz)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Gautier LLORIS (Havre AC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 28 octobre 2025 à 00h00 : Abdoulaye FAYE (FC Lorient)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Martin ADELINE (ESTAC Troyes)

10e journée de Ligue 2 BKT : ESTAC Troyes – SC Bastia du vendredi 17 octobre 2025 : comportement de M. Lilian LASLANDES, entraîneur adjoint du SC Bastia

Trois matchs de suspension ferme et trois matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

INCIDENTS

6e journée de Ligue 1 McDonald’s : LOSC Lille – Olympique Lyonnais du dimanche 28 septembre 2025

Comportement de M. Olivier LETANG, Président du LOSC Lille

Un match de suspension ferme et deux matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 28 octobre 2025 à 00h00.

POLICES DES TERRAINS

9e journée de Ligue 2 BKT : Montpellier Hérault SC – AS Saint-Étienne du samedi 4 octobre 2025

Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées ayant entrainé deux interruptions temporaires de la rencontre.

Fermeture pour un match ferme par révocation du sursis et un match avec sursis de la tribune Etang de Thau du stade de la Mosson.

La sanction prend effet à partir du mardi 28 octobre 2025 à 00h00.