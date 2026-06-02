Si Pierre Sage devait quitter le RC Lens, ce qui n’est pas encore fait, le club artésien pourrait miser sur un coach de Ligue 1 qui a fait des misères au grand PSG de Luis Enrique.

Au RC Lens, le dossier Pierre Sage reste au centre de toutes les attentions. Malgré les rumeurs persistantes venues d’Angleterre, aucun départ n’est encore acté à ce jour. Mais en coulisses, un premier nom commence déjà à circuler pour anticiper tous les scénarios possibles. Selon le site Jeunes Footeux, mais aussi l’insider Emmanuel Trumer, celui de Sébastien Pocognoli revient avec insistance ces dernières heures.

Pocognoli avait trouvé la faille contre le PSG

Libre depuis son récent départ de l’AS Monaco, le technicien belge ne laisse personne indifférent. Si sa fin d’aventure sur le Rocher a été compliquée, elle ne résume pas pour autant son travail. Entre février et avril, Monaco avait enchaîné plusieurs performances remarquées sous sa direction. Parmi elles, une spectaculaire remontée au classement ponctuée par des succès de prestige face au PSG, à l’OM et à Lyon. Des résultats qui avaient permis à Pocognoli de gagner en crédibilité dans le paysage des entraîneurs européens.

Ce qui retient particulièrement l’attention, c’est sa capacité à avoir mis en difficulté le PSG de Luis Enrique. À deux reprises, ses joueurs étaient parvenus à perturber le collectif parisien grâce à un pressing intense, une organisation agressive et des transitions rapides. Une approche tactique qui avait surpris plusieurs observateurs. Avant son passage monégasque, Pocognoli avait d’ailleurs marqué les esprits à l’Union Saint-Gilloise en décrochant un titre dès sa première saison. Son système préféré, articulé autour d’une défense à trois, de pistons offensifs et d’un numéro 10 libre, présente certaines similitudes avec les principes de jeu qui ont fait le succès du RC Lens ces dernières années.

Un facteur bloquant pour le RC Lens ?

Cette proximité tactique constitue d’ailleurs l’un des principaux arguments en faveur du Belge. L’effectif lensois est déjà habitué à évoluer dans ce type d’organisation. Une arrivée de Pocognoli limiterait donc les bouleversements tout en permettant de conserver une identité de jeu offensive et intense. Le technicien connaît également l’environnement lensois. Il avait récemment souligné les similitudes entre l’ambiance de Bollaert et celle observée à l’Union Saint-Gilloise, deux clubs réputés pour leur ferveur populaire.

Mais le dossier comporte une difficulté de taille. Sébastien Pocognoli ne possède toujours pas le BEPF, le diplôme obligatoire pour entraîner officiellement en Ligue 1. Cette situation avait déjà coûté cher à Monaco. À chaque rencontre dirigée sans ce diplôme, le club devait s’acquitter d’une amende de 25 000 euros. Sur une saison complète, la facture avait atteint environ 750 000 euros. Dans le cas du RC Lens, le coût pourrait même approcher le million d’euros en tenant compte de la Coupe de France. Un paramètre financier qui pourrait refroidir les dirigeants artésiens malgré l’intérêt sportif évident que représente le profil du technicien belge. Pour l’heure, de toute façon, Pierre Sage reste l’entraîneur du RC Lens.