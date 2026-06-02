Alors que la Suisse s’est envolée pour les États-Unis, Breel Embolo est resté bloqué au sol. L’attaquant du Stade Rennais fait face à un problème administratif inattendu qui pourrait être lié à une récente condamnation judiciaire.

Mauvaise surprise pour Breel Embolo. L’attaquant du Stade Rennais n’a pas accompagné la sélection suisse lors de son départ pour les États-Unis ce mardi, en raison d’un problème administratif de dernière minute. Alors que l’ensemble de la délégation helvétique avait rendez-vous à l’aéroport dans la matinée avant de s’envoler peu après midi, le Rennais manquait à l’appel. Une absence qui a immédiatement suscité de nombreuses interrogations en Suisse comme en France.

Un dossier ESTA soudainement bloqué

L’Association Suisse de Football a rapidement communiqué sur la situation afin d’éviter toute spéculation excessive. Selon l’instance, Breel Embolo disposait bien d’une autorisation ESTA valide jusqu’à ce mardi matin. Pourtant, à 10h30, les autorités ont informé la fédération que son dossier faisait désormais l’objet d’un examen complémentaire. « Breel Embolo ne peut malheureusement pas voyager aux États-Unis avec l’équipe pour le moment », a expliqué l’Association Suisse de Football, tout en se montrant optimiste concernant une issue rapide.

La fédération suisse poursuit actuellement les échanges avec les autorités américaines et espère voir son attaquant rejoindre le groupe dans les prochaines heures. Ce contretemps administratif intervient dans un contexte particulier pour le joueur de 29 ans. Le 21 avril dernier, Embolo a été définitivement reconnu coupable dans une affaire remontant à 2018. La justice suisse l’a condamné pour menaces multiples dans le cadre d’une altercation survenue il y a plusieurs années.

Une condamnation récente au cœur des interrogations

La peine prononcée correspond à 45 jours-amende avec sursis, sur la base d’un montant journalier fixé à 3 000 francs suisses. Officiellement, aucun lien n’a été établi entre cette condamnation et le blocage actuel de son autorisation de voyage. Toutefois, la coïncidence alimente les interrogations. Le système ESTA, utilisé par les autorités américaines pour autoriser ou refuser l’entrée sur le territoire dans le cadre du programme d’exemption de visa, prend notamment en compte certains éléments liés aux antécédents judiciaires des voyageurs.

Du côté du Stade Rennais, le dossier est observé avec attention. Breel Embolo fait partie des joueurs appelés à occuper un rôle important dans le projet de la saison prochaine et toute complication prolongée serait forcément suivie de près. Pour l’heure, la Suisse reste confiante. Les responsables de la sélection estiment que l’attaquant pourrait rejoindre ses coéquipiers dès ce mardi soir ou au plus tard mercredi. Mais cette mésaventure rappelle à quel point des détails administratifs peuvent parfois bouleverser les plans des plus grandes sélections. En attendant un dénouement favorable, Breel Embolo vit sans doute l’un des épisodes les plus inattendus de sa carrière internationale.