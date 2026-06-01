Stade Rennais Mercato : coups durs dans les dossiers Malang Sarr (RC Lens) et Amoura !

Le Stade Rennais serait loin d’être seul sur les dossiers Malang Sarr (RC Lens) et Mohamed Amoura (Wolfsburg).

Le Stade Rennais est de loin le club de Ligue 1 le plus actif à l’approche du mercato estival. Après avoir déjà enregistré l’arrivée libre d’Adrien Thomasson en provenance du RC Lens, le club breton multiplie les pistes sur le marché des transferts et le club breton multiplie les pistes sur le marché des transferts et s’intéresserait notamment à Malang Sarr, lui aussi en fin de contrat avec le Racing cet été.

Sarr et Amoura vers d’autres destinations que Rennes ?

Toutefois, la tendance ne serait pas forcément à une arrivée de l’ancien défenseur central de Chelsea en Bretagne. Selon le compte X @jonathan35001, très bien informé sur les arcanes du club Rouge et Noir, Malang Sarr disposerait d’offres très importantes et les dirigeants rennais exploreraient actuellement d’autres pistes pour renforcer leur défense centrale.

La piste menant à Mohamed Amoura se compliquerait également. Toujours d’après l’insider du SRFC, Everton serait particulièrement intéressé par l’attaquant de Wolfsburg et disposerait d’arguments financiers difficilement concurrençables pour le Stade Rennais.