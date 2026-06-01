RC Lens : coup de théâtre pour Pierre Sage à Crystal Palace !

Difficile de savoir sur quel banc sera assis Pierre Sage la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le RC Lens, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais pourrait succomber aux sirènes de la Premier League. Cité du côté de Liverpool, le technicien de 47 ans serait surtout dans le viseur de Crystal Palace.

Aucune négociation entre Sage et Crystal Palace ?

Alors que la BBC affirme que Pierre Sage serait ouvert à l’idée de rejoindre le club londonien et qu’une rencontre avec les dirigeants des Eagles pourrait avoir lieu dans les prochains jours, Mohamed Toubache-Ter ne donne pas le même son de cloche dans ce dossier. Selon l’insider, il n’y aurait aucune discussion à ce jour entre l’actuel coach du RC Lens et Crystal Palace.

Des discussions autour d’un contrat de trois saisons, assorti d’une année supplémentaire en option, seraient évoquées pour Pierre Sage à Crystal Palace.