ASSE Mercato : les Ultras ne veulent plus de Larsonneur, Gazidis prêt à le sacrifier ?

La cote de popularité de Gautier Larsonneur est au plus bas à l’ASSE. Et les Ultras ont fait passer un message fort à Kilmer Sports…

Confirmé et prolongé malgré les 77 buts encaissés par l’ASSE en Ligue 1 en 2024-25, Gautier Larsonneur a vécu une nouvelle saison décevante. Le capitaine stéphanois n’a pas réussi à ramener l’équipe en Ligue 1 et ses performances ont été contrastées. Auteur de deux boulettes dans le sprint final, lors des défaites à Bastia et face à Troyes, le Breton a pu constater qu’il n’avait plus vraiment le soutien des supporters. En cause surtout : sa vie extra-sportive, pointée du doigt par plusieurs banderoles, dont celle des Magic Fans, après la défaite contre Troyes.

Ses sorties nocturnes ne passent plus

« Certains visent la montée, d’autres les terrasses du 1810. On veut des joueurs concernés et acharnés. » Larsonneur a en effet été aperçu à plusieurs reprises au 1810, une boîte de nuit de Saint-Étienne très prisée de certains joueurs stéphanois, et notamment de l’ancien brestois. Des sorties nocturnes qui passent d’autant plus mal auprès des supporters que les prestations de Larsonneur n’ont pas été exemplaires ces derniers temps.

Gazidis sait ce que les Ultras attendent de lui

Exemplaire, Gautier Larsonneur a pourtant encouragé ses coéquipiers à l’être, à l’avenir, après la défaite de vendredi dernier à Nice (1-4)… « Il y a des choses qu’il faut s’inculquer au quotidien, de la rigueur, une rigueur d’éthique pour le club que l’on représente. On doit être intègre par rapport à tout ça », a-t-il glissé. Des propos largement commentés, d’autant que Julien Le Cardinal a lui aussi pointé certains manquements en regrettant le manque de professionnalisme et d’entrain du vestiaire. Un Le Cardinal que beaucoup de supporters aimeraient voir hériter du brassard de capitaine la saison prochaine.

Ses soutiens se font de plus en plus rares à l’ASSE

Quant à Larsonneur, malgré deux belles premières saisons chez les Verts, les supporters stéphanois l’ont désormais clairement dans leur viseur, à commencer par les Ultras. Au point que les Magic Fans ont fait part lors d’une rencontre avec Ivan Gazidis et la direction, après la défaite à Rodez il y a trois semaines, de leur volonté de voir le Breton quitter le club cet été. Reste désormais à savoir si leur message sera entendu, et si Gazidis, qui a promis du changement vendredi dernier, tranchera dans le vif le cas de ce capitaine de plus en plus controversé, qui ne compte plus désormais que de rares soutiens au club du côté d’un triumvirat « historique » qui semble lui aussi menacé après cette nouvelle saison catastrophique.