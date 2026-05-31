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FRANCE

ASSE Mercato : plusieurs recrues déjà ciblées après le fiasco des Verts !

Par Bastien Aubert - 31 Mai 2026, 13:40
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Ivan Gazidis (ASSE)

Deux jours après la non montée de l’ASSE en Ligue 1 suite à son fiasco en barrages contre l’OGC Nice, les coupables sont pointés du doigt.

La déception est encore vive du côté de l’ASSE. Éliminés lors des barrages pour la montée en Ligue 1 face à l’OGC Nice, les Verts doivent désormais tourner la page et reconstruire un projet capable de ramener le club dans l’élite. 

Mais déjà, certaines recrues estivales de l’ASSE sont dans le viseur. Le journaliste Anthony Perrel, d’Activ Radio, a livré une analyse particulièrement critique de la saison de certains renforts. « Les recrues prises pour remonter n’ont même pas été capables de s’imposer dans le onze. Duffus, João Ferreira, Annan. J’ajoute aussi Kanté dont j’espère que l’option d’achat ne sera pas levée », a-t-il apprécie sur X. 

Plusieurs recrues n’ont pas performé à l’ASSE

Des propos qui traduisent un sentiment partagé par une partie des supporters de l’ASSE : celui d’un mercato raté dans les grandes lignes, avec des joueurs censés apporter un plus immédiat mais qui n’ont pas toujours répondu aux attentes. Parmi les éléments cités, plusieurs cas interrogent particulièrement le staff et la direction sportive. Certains joueurs n’ont jamais réussi à s’installer durablement dans le onze de départ, tandis que d’autres ont alterné les prestations sans parvenir à stabiliser leur niveau. Dans un contexte de montée ratée, ces choix de recrutement apparaissent aujourd’hui comme des points majeurs de réflexion pour la reconstruction estivale.

Un grand ménage annoncé chez les Verts 

L’ASSE devra rapidement trancher plusieurs dossiers afin de clarifier l’effectif pour la saison à venir. Entre joueurs à conserver, éléments à relancer et départs probables, la liste des décisions à prendre s’annonce longue. Cette phase de transition sera d’autant plus importante que l’objectif de remontée immédiate reste inchangé malgré la désillusion des barrages. Pour cela, l’ASSE devra tirer les leçons de cet exercice manqué et ajuster sa stratégie de recrutement afin d’éviter de reproduire les mêmes erreurs. Une chose est certaine : le mercato est déjà lancé dans les esprits du côté de Geoffroy-Guichard, avec une volonté claire de repartir sur des bases plus solides.

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