L’Eintracht Francfort a officialisé le retour au poste d’entraîneur d’Adi Hütter, licencié en octobre de l’AS Monaco. De quoi rapprocher Bruno Genesio de l’OM ?

Le dossier du futur entraîneur de l’OM continue d’évoluer. Alors que la direction marseillaise réfléchit toujours à la succession d’Habib Beye, plusieurs options étudiées ces dernières semaines commencent à se refermer une à une.

Hütter de retour à Francfort

Dernier élément en date : le retour d’Adi Hütter à l’Eintracht Francfort. Le technicien autrichien, passé notamment par l’AS Monaco, a officiellement retrouvé un banc qu’il connaît parfaitement, s’engageant pour plusieurs saisons avec le club allemand. Une décision qui met fin à une rumeur qui circulait également du côté de l’OM.

Hütter figurait en effet parmi les profils évoqués pour prendre la suite de Beye à l’OM. Son expérience en Ligue des champions et sa connaissance des grands championnats européens avaient retenu l’attention de certains décideurs. Mais son retour en Bundesliga ferme désormais cette porte.

Genesio plus favori que jamais à l’OM ?

Dans ce contexte, une autre piste semble prendre de l’ampleur en interne : celle menant à Bruno Genesio. Libre ou en position favorable selon les évolutions du marché, l’ancien coach de l’OL et du Stade Rennais bénéficie d’une solide expérience en Ligue 1 et d’une réputation de technicien capable de stabiliser rapidement un groupe. Son profil correspond à une recherche de continuité et d’efficacité, deux critères importants dans la réflexion actuelle des dirigeants olympiens.

En coulisses, certains estiment que la réduction progressive du nombre de candidats crédibles pourrait accélérer les discussions dans les prochains jours. Plus les options se referment, plus les profils restants gagnent mécaniquement en importance dans la short-list marseillaise. Reste toutefois une inconnue majeure : le timing. L’OM souhaite avancer rapidement sur ce dossier afin de préparer la reprise estivale dans les meilleures conditions. Mais tant que la décision finale n’est pas prise, plusieurs rebondissements restent possibles dans un marché des entraîneurs particulièrement mouvant.