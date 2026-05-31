À la recherche de renforts défensifs pour la saison prochaine, l’OM explorerait une piste surprenante en Italie. Un joueur bien connu des supporters marseillais, et pas forcément pour de bonnes raisons.

Le chantier du mercato marseillais commence à prendre forme. À peine arrivé à la tête du secteur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi multiplie déjà les pistes afin d’offrir à son futur coach un effectif capable de franchir un cap la saison prochaine. Et l’une des dernières rumeurs en provenance d’Italie risque de faire réagir les supporters olympiens.

Djimsiti dans le viseur de l’OM ?

Selon le média Markaj News, dont l’information demande encore à être confirmée, Berat Djimsiti figurerait parmi les profils étudiés par les dirigeants de l’OM. À 33 ans, le défenseur central de l’Atalanta possède une solide expérience du très haut niveau. Véritable pilier de la formation de Bergame depuis plusieurs saisons, l’international albanais a disputé plus de 330 rencontres sous les couleurs de la Dea et s’est imposé comme l’un des cadres du vestiaire italien.

Son palmarès s’est enrichi en 2024 avec la conquête de la Ligue Europa, remportée sous le maillot de l’Atalanta, dont il était l’un des leaders. Un profil qui correspond à certains critères recherchés par Marseille : expérience européenne, leadership et capacité à évoluer dans une défense à trois, système particulièrement apprécié en 2026. Mais ce nom risque aussi de réveiller de mauvais souvenirs au Vélodrome.

Titulaire avec l’Atalanta au Vélodrome

Les supporters marseillais se souviennent encore de la victoire de l’Atalanta à Marseille lors d’une rencontre européenne particulièrement tendue, marquée par une importante polémique arbitrale. Le 5 novembre 2025, Djimsiti occupait l’axe de la défense italienne et avait contribué au succès de son équipe dans une ambiance électrique (1-0). C’est notamment pour cette raison que son éventuelle arrivée pourrait susciter des réactions contrastées.

Sur le plan contractuel, l’opération pourrait toutefois représenter une opportunité intéressante pour l’OM. Le contrat du défenseur arrive à expiration et un départ libre constituerait un coup potentiellement malin pour les finances olympiennes. Reste à savoir quelle place pourrait lui être réservée dans l’effectif marseillais. Le dossier est notamment lié à l’avenir de Leonardo Balerdi, qui va partir cet été. Pour l’heure, les discussions n’en seraient qu’à leurs prémices et aucune négociation avancée n’a été confirmée.