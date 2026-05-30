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FRANCE

OM Mercato : gros coup dur pour un des premiers dossiers chauds de Lorenzi

Par William Tertrin - 30 Mai 2026, 09:00
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Grégory Lorenzi

Le dossier du futur gardien de but pour l’OM sera l’un des gros chantiers de Grégory Lorenzi. Mais une piste récente vient tout juste de se refermer…

L’OM pourrait bien voir s’envoler une cible identifiée pour son mercato estival. Selon Tribuna Deportiva, le FC Valence s’apprêterait à activer une clause contractuelle permettant de prolonger automatiquement le contrat de Stole Dimitrievski jusqu’en 2028.

Une opération qui nécessiterait le versement d’une indemnité estimée à environ 500 000 euros, mais que le club valencien serait prêt à assumer afin de conserver son gardien international macédonien.

Une piste sérieuse pour l’OM

Le portier de 32 ans figurait pourtant parmi les profils étudiés par la direction marseillaise pour anticiper un possible départ de Geronimo Rulli. Expérimenté en Liga et réputé pour sa régularité, Dimitrievski représentait une opportunité intéressante sur le plan sportif et financier, notamment en raison de sa situation contractuelle initialement favorable.

Du côté de l’OM, le dossier semblait donc accessible, voire prioritaire pour sécuriser un poste clé dans la perspective de la saison prochaine.

Valence verrouille son gardien

Mais la dynamique a changé ces derniers jours. Auteur de performances convaincantes en deuxième partie de saison, Dimitrievski a gagné la confiance de son staff et de ses dirigeants, au point de devenir une option jugée indispensable dans l’effectif valencien.

Le club espagnol, malgré certaines contraintes économiques, considère désormais son maintien comme stratégique et entend activer la clause de prolongation prévue dans le contrat du joueur.

Pour Marseille, cette évolution change la donne. Le dossier Dimitrievski devrait donc se refermer avant même l’ouverture officielle du mercato estival. L’état-major olympien va devoir accélérer ses recherches pour trouver un successeur potentiel à Rulli, dans un marché des gardiens particulièrement concurrentiel.

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