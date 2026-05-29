OM Mercato : énorme signal pour Titraoui, Genesio va être aux anges !

Si le jeune Yacine Titraoui attire l’attention de l’OM, un élément fait particulièrement écho et pourrait déjà séduire Bruno Genesio.

L’OM continue d’explorer le marché belge pour renforcer son milieu de terrain. Selon plusieurs sources, le club phocéen a bien entamé des discussions autour de Yacine Titraoui, jeune milieu de Charleroi également international algérien. Grégory Lorenzi aurait pris contact avec le club, qui attendrait 12 M€. Mais le joueur donnerait pour l’instant sa priorité à Sunderland.

Âgé de 22 ans, Titraoui s’est imposé comme un élément fort de la Jupiler Pro League grâce à un profil dynamique : gros volume de course, capacité à presser haut et à se projeter rapidement vers l’avant. Une polyvalence qui attire logiquement un club comme l’OM, souvent en quête de joueurs capables d’augmenter l’intensité au milieu.

Un “box-to-box” dans le style du projet marseillais

Dans l’idée, Titraoui correspond à une tendance claire du recrutement olympien : des milieux capables d’alterner phases défensives et projections rapides.

Son profil est décrit comme celui d’un joueur “box-to-box”, capable de casser des lignes par la course et d’apporter de la verticalité. Titraoui peut même être comparé à Pierre-Emile Højbjerg, possiblement sur le départ cet été.

Un parallèle entre Charleroi et le LOSC de… Bruno Genesio

Un argument a d’ailleurs été souligné par Data Scout : le style de jeu de Charleroi. Le club belge semble jouer de la même manière que le LOSC d’un certain… Bruno Genesio, pressenti pour s’installer sur le banc de l’OM. Nul doute que le futur coach marseillais devrait être ravi de ce recrutement, s’il se réalise.

Mais si le potentiel séduit, le dossier n’est pas sans réserve. Le principal défaut identifié reste technique : une utilisation très limitée du pied gauche. Un point qui pourrait peser, même si le profil est évidemment très alléchant malgré tout. Affaire à suivre…