À LA UNE DU 29 MAI 2026
[20:50]OM : le lieutenant de Benatia pourrait provoquer une vague de départs au club !
[20:30]RC Lens : petit coup dur pour Ismaëlo Ganiou
[20:10]OM, OL, OGC Nice : un club français sur le point d’être vendu… avec un ancien du FC Nantes !
[19:50]OGC Nice – ASSE : les compos de Puel et Montanier sont connues !
[19:30]OM Mercato : énorme signal pour Titraoui, Genesio va être aux anges !
[19:10]FC Nantes : une grosse tendance se dégage pour l’arrivée de Christophe Pélissier
[18:50]ASSE : les Verts ont totalement éteint Nice avant même le barrage retour !
[18:30]PSG Mercato : l’Atlético se paye le Barça dans le dossier Alvarez avec une offre humiliante pour Yamal
[18:10]OM : l’arrivée de Genesio finalement bouleversée par un autre club de Ligue 1 ?
[17:50]OL : Bryan Bergougnoux, triple champion de France avec Lyon, est décédé à 43 ans

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : énorme signal pour Titraoui, Genesio va être aux anges !

Par William Tertrin - 29 Mai 2026, 19:30
💬 Commenter
Yassine Titraoui, le milieu de Charleroi

Si le jeune Yacine Titraoui attire l’attention de l’OM, un élément fait particulièrement écho et pourrait déjà séduire Bruno Genesio.

L’OM continue d’explorer le marché belge pour renforcer son milieu de terrain. Selon plusieurs sources, le club phocéen a bien entamé des discussions autour de Yacine Titraoui, jeune milieu de Charleroi également international algérien. Grégory Lorenzi aurait pris contact avec le club, qui attendrait 12 M€. Mais le joueur donnerait pour l’instant sa priorité à Sunderland.

Âgé de 22 ans, Titraoui s’est imposé comme un élément fort de la Jupiler Pro League grâce à un profil dynamique : gros volume de course, capacité à presser haut et à se projeter rapidement vers l’avant. Une polyvalence qui attire logiquement un club comme l’OM, souvent en quête de joueurs capables d’augmenter l’intensité au milieu.

Un “box-to-box” dans le style du projet marseillais

Dans l’idée, Titraoui correspond à une tendance claire du recrutement olympien : des milieux capables d’alterner phases défensives et projections rapides.

Son profil est décrit comme celui d’un joueur “box-to-box”, capable de casser des lignes par la course et d’apporter de la verticalité. Titraoui peut même être comparé à Pierre-Emile Højbjerg, possiblement sur le départ cet été.

Un parallèle entre Charleroi et le LOSC de… Bruno Genesio

Un argument a d’ailleurs été souligné par Data Scout : le style de jeu de Charleroi. Le club belge semble jouer de la même manière que le LOSC d’un certain… Bruno Genesio, pressenti pour s’installer sur le banc de l’OM. Nul doute que le futur coach marseillais devrait être ravi de ce recrutement, s’il se réalise.

Mais si le potentiel séduit, le dossier n’est pas sans réserve. Le principal défaut identifié reste technique : une utilisation très limitée du pied gauche. Un point qui pourrait peser, même si le profil est évidemment très alléchant malgré tout. Affaire à suivre…

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes
Vidéos OM : toutes les infos foot