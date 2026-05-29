OM : l’arrivée de Genesio finalement bouleversée par un autre club de Ligue 1 ?

Bruno Genesio est au cœur d’un duel inattendu entre l’OM et le Paris FC, alors que son arrivée à Marseille semblait quasiment actée. Une offre de dernière minute pourrait toutefois rebattre les cartes.

Alors que son arrivée à l’OM semble quasiment bouclée, Bruno Genesio serait désormais au centre d’une offensive surprise du Paris FC. Libre depuis la fin de son aventure au LOSC, le technicien français attire plusieurs clubs de Ligue 1 en quête d’un entraîneur expérimenté pour la saison 2026-2027.

Selon des informations de Media Foot, l’OM tenait la corde depuis plusieurs jours pour succéder à Habib Beye, dont le départ est évoqué avec insistance en interne. Mais la situation pourrait encore évoluer dans les toutes prochaines heures.

L’OM en pole pour Genesio

À Marseille, le dossier Genesio est avancé. Les dirigeants phocéens auraient fait du technicien de 59 ans leur priorité pour stabiliser un banc en constante instabilité ces dernières saisons. Libre de tout contrat après son passage au LOSC, il représente une opportunité immédiate pour un club en quête de continuité.

D’après plusieurs sources proches du dossier, les discussions entre les deux parties seraient presque finalisées, avec un accord global déjà trouvé sur le projet sportif.

Le Paris FC tenterait un coup inattendu

Mais le Paris FC n’a pas dit son dernier mot. Toujours selon Media Foot, le club parisien aurait lancé une offensive de dernière minute pour tenter de détourner Genesio de Marseille.

Fraîchement installé dans une nouvelle dynamique sportive et structurelle, le club ambitionne de franchir un cap et voit en l’ancien coach de l’OL et du LOSC un profil idéal pour incarner son projet.

Reste que, selon ces informations, les chances du Paris FC seraient logiquement limitées face à un OM déjà très avancé dans les négociations.

Un choix imminent pour Bruno Genesio

À ce stade, le rapport de force reste clairement en faveur de l’OM. Toutefois, le timing de cette offre du Paris FC pourrait légèrement retarder l’officialisation.

Sauf retournement de situation, Bruno Genesio semble toutefois se diriger vers le Vélodrome, où il pourrait prendre les commandes d’un projet ambitieux mais sous pression.