OM : accusé d’être la taupe, Abardonado sort du silence et pense à claquer la porte !

Au cœur des accusations de taupe à l’OM, Jacques Abardonado a brisé le silence.

Jacques Abardonado est dans la tourmente depuis quelques jours. Membre du staff de l’Olympique de Marseille en charge des coups de pied arrêtés, l’ancien défenseur marseillais est accusé d’être l’une des supposées taupes du club phocéen en divulgant des informations à la presse. Des accusations relayées aussi bien sur les réseaux sociaux que par certaines figures du club, comme Bob Tahri.

Abardonado réagit face aux accusations

Le compte X @Carmela13family, qui suit de près l’actualité de l’OM, affirme avoir échangé avec Jacques Abardonado. Ce dernier lui aurait fermement démenti être la taupe. « Jacques Abardonado a tenu à réagir aux nombreuses rumeurs qui circulent à son sujet sur les réseaux sociaux. Il affirme que tout ce qui est partagé à son propos est totalement faux et dément fermement ces informations », a confié la supportrice de l’OM sur X.

De son côté, L’Équipe révèle que le natif de Marseille serait particulièrement touché par ces accusations. Affecté par cette situation, Jacques Abardonado réfléchirait même à quitter l’Olympique de Marseille cet été.